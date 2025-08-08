Gia đình vượt qua biến cố nhờ quyết định từ 17 năm trước

Tấm lá chắn giữa những giây phút sinh - tử

Là trụ cột trong gia đình, ông Thiện bất ngờ bị đột quỵ không một dấu hiệu báo trước. Khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán ông hôn mê sâu, tiên lượng sống chỉ còn 50%.

"Bác sĩ nói phải điều trị tích cực, châm cứu, vật lý trị liệu, mà chi phí rất lớn. Bất ngờ quá, gia đình tôi không biết phải xoay đâu ra số tiền lớn vậy", vợ ông Thiện nghẹn giọng nhớ lại.

Trong lúc gần như mất hy vọng, gia đình đã nhận được thông tin từ công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential: ông Thiện đủ điều kiện nhận chi trả gần 2 tỉ đồng từ quyền lợi bệnh hiểm nghèo và thương tật toàn bộ vĩnh viễn - nhờ vào những hợp đồng bảo hiểm mà cô chú và con gái đã tham gia nhiều năm trước.

"Nếu không có bảo hiểm thì chắc gia đình lo không nổi, vì số tiền lớn quá," vợ ông chia sẻ.

Sau hơn 20 ngày nằm viện, tưởng như không thể tự ngồi dậy, ông Thiện bắt đầu từng bước phục hồi bằng vật lý trị liệu và châm cứu. Với sự hỗ trợ kịp thời về tài chính, gia đình có thể chi trả cho chi phí điều trị và tập trung vào việc chăm sóc cho chú phục hồi mà không phải vay mượn hay bán tài sản.

Điều kỳ diệu đã đến: chỉ sau hơn 1 tháng, ông Thiện đã có thể sinh hoạt bình thường, không còn phải phụ thuộc vào người thân. Giọng nói vẫn còn yếu, nhưng tinh thần và ý chí thì vững vàng hơn bao giờ hết.

"Nhờ bảo hiểm mà anh mới sống được", vợ ông nói.

Gia đình ông Thiện nhớ lại thời điểm biến cố nhờ có bảo hiểm đã giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn

Không phải may mắn - là sự chuẩn bị và kỷ luật

Gia đình chú Thiện - cô Đức tham gia bảo hiểm từ nhiều năm trước, với nhu cầu ban đầu là tích lũy, năm 2008 bắt đầu tham gia 3 hợp đồng bảo hiểm nhỏ. Dần dà, gia đình cô chú duy trì thói quen nuôi heo đất hàng ngày để đóng phí bảo hiểm định kỳ - minh chứng cho sự kiên trì và kỷ luật tài chính, đến nay gia đình đã có gần 20 hợp đồng bảo hiểm của Prudential.

Vợ chồng ông Thiện vẫn giữ thói quen nuôi heo đất đều đặn để đóng phí bảo hiểm

Trong 6 tháng đầu năm 2025, theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm ghi nhận, tổng số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đang có hiệu lực đạt hơn 11,7 triệu hợp đồng, tăng 1,06% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy khách hàng vẫn tiếp tục duy trì hợp đồng, tin tưởng vào giá trị bảo vệ mà bảo hiểm mang lại. Bên cạnh đó, tính đến giữa tháng 7, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chi trả gần 29.000 tỉ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cho thấy vai trò ngày càng rõ rệt của bảo hiểm trong kế hoạch bảo vệ tài chính của các gia đình.

Và câu chuyện của gia đình chú Thiện là minh chứng cho giá trị thực tế và nhân văn của bảo hiểm. Khi biến cố xảy ra, điều quý giá nhất không chỉ là tiền - mà là khả năng giữ cho gia đình vững vàng, giữ lấy hy vọng, và có đủ nguồn lực tài chính để chiến đấu vì sự sống.

Bảo hiểm không thể ngăn biến cố xảy ra, nhưng có thể giúp chúng ta bước tiếp, bảo vệ cho cả gia đình trước những rủi ro không lường trước.