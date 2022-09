Giả doanh nhân 'thả thính' lừa người Việt

T.H.V (17 tuổi) và bạn là N.D.M (nữ, 16 tuổi, cùng ngụ P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) là 2 nhân vật trong bài Chàng trai 17 tuổi quê Cần Thơ liên tục cầu cứu vì cùng bạn gái bị lừa bán sang Campuchia, đăng trên Thanh Niên Online ngày 28.8. Ngay sau đó, Công an TP.Cần Thơ đã vào cuộc.

Gần 1 tuần sau khi báo đăng, công ty bên Campuchia bất ngờ chịu thả người. Ngày 1.9, PV Thanh Niên hỗ trợ người nhà của V. đến khu vực biên giới tìm cách đón 2 nạn nhân về. Với sự hỗ trợ của Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình và Trạm cửa khẩu Khánh Bình (H.An Phú, An Giang), V. và M. đã về VN an toàn. Gia đình nạn nhân cũng không mất khoản tiền chuộc 7.000 USD. “Không có bài báo đăng trên Thanh Niên và sau đó Công an TP.Cần Thơ vào cuộc thì không đời nào họ thả tụi em nếu gia đình không nộp khoản tiền chuộc mỗi đứa 3.500 USD”, V. nói.

Lừa được hết tiền… thì chặn liên lạc

T.H.V và N.D.M kể trước đó có quen trên mạng xã hội một người tên Linh ở Cà Mau. Thấy T.H.V và N.D.M thất nghiệp, Linh khuyên qua Campuchia làm việc và hứa sẽ giới thiệu cho công việc nhẹ nhàng, chân chính là chăm sóc khách hàng, lương 15 triệu đồng/tháng cộng thêm hoa hồng. “Sang tới Campuchia tụi em mới biết mình bị lừa bán cho một công ty ở Phnom Penh. Tới nơi, họ nói thẳng công việc ở đây là đi lừa người Việt, rồi đưa cho tài liệu để học cách lừa”, V. kể.

Như đã thông tin, liên quan đến vụ việc, ngày 28.8, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Cần Thơ khẩn trương tiến hành xác minh thông tin liên quan; đồng thời phối hợp các địa phương có liên quan xử lý cũng như báo cáo đề xuất cấp trên để kịp thời có biện pháp giải cứu 2 nạn nhân quê Cần Thơ.

Kể về công việc ở Campuchia, N.D.M cho biết tại công ty về tiền ảo ở Phnom Penh, M. phải nhắn tin cho 10 người khách mới và 10 người khách cũ mỗi ngày. Tương tự, ở công ty về game tài xỉu tại xã Sampov Poun (H.Koh Thum, tỉnh Kandal), một ngày cũng phải nhắn tin cho ít nhất 20 người. “Công ty chuẩn bị sẵn những tin nhắn “thả thính” làm quen, yêu đương, hình ảnh, video tiền bạc, đi du lịch, xe hơi… Mình chỉ cần sao chép gửi cho khách hàng. Từ tối đến sáng như vậy, làm thiếu quy trình sẽ bị phạt tăng ca, có khi đến 2 giờ sáng”, M. kể.

Nữ nạn nhân 16 tuổi kể thêm: “Ở công ty về tiền ảo, mỗi ngày em phải giả là một phụ nữ thành đạt, giàu có để tìm các đối tượng nam dụ dỗ, tỏ tình, yêu đương. Xong rồi sẽ lừa họ vào link nạp tiền chơi tiền ảo. Còn tại công ty game tài xỉu, em lại đóng vai một người nam có rất nhiều tiền, xe hơi, hay đi công tác nước ngoài để tìm những người nữ nhắn tin lừa”.

Theo T.H.V, bản chất các công ty đều là lừa đảo giống nhau qua các ứng dụng (app) chơi game, cờ bạc online... Mỗi khi nhân viên mới vào công ty, việc đầu tiên là phải tìm hình ảnh của những người thành công trên mạng xã hội, sao lưu hình ảnh, thông tin để tạo thành một tài khoản giả mạo như thật. Sau đó là vào các nhóm hẹn hò tìm người, kết bạn.





Mục tiêu thường là tuổi trung niên, cả nam và nữ độc thân, có công việc ổn định, có sổ tiết kiệm, ly hôn rồi càng tốt... Sau đó sẽ nhắn tin làm quen, gây cảm tình, yêu đương. Khi đã có niềm tin sẽ phải giới thiệu bản thân là người hiểu biết công nghệ, đã phát hiện ra trang game đang có lỗ hổng có thể kiếm được rất nhiều tiền, chỉ cần nạp tiền vô sẽ thu lời ngay. Khách hàng mới “cắn câu” nạp ít tiền, app sẽ cho họ rút lại một ít tiền lời để họ tin tưởng hơn. Sau đó, phải thông báo cho khách hàng rằng những lỗ hổng của game sẽ được khắc phục trong 3 ngày nữa. Nếu muốn tranh thủ kiếm thật nhiều lời thì phải nạp thật nhiều tiền vô.

“Cứ như vậy, một quá trình tiếp cận khách hàng 4 - 5 ngày là phải lừa được người ta, không lừa được thì bị phạt. Lừa được hết tiền của người ta thì chặn liên lạc. Em và M. đều không làm được nên thường xuyên bị hăm dọa, nhưng có người lừa rất giỏi, có khi 1 ngày lừa vài chục triệu, thậm chí cả tỉ đồng”, V. nói.

Hai nạn nhân trên còn cho biết các công ty lừa đảo ở Campuchia tuyển dụng rất nhiều người quốc tịch khác nhau như Phillippine, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia và VN. Người nước nào sẽ được giao nhiệm vụ nhắn tin lừa người nước đó.

Thấy mặt cháu mới thở phào !

Căn nhà trong hẻm nhỏ ở P.Trà Nóc (Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) của bà Trần Kim Thu, cô ruột của T.H.V, 3 ngày nay trở nên rộn ràng khi V. và M. thoát nạn trở về.

Ông Trần Thanh Thảo, chú ruột V., không kìm được cơn giận: “Sao không biết nghĩ tới người khác. Có đâu mà nghe người này người kia trên mạng rồi bị lừa bán sang đó. Hên cho tụi bay, nhờ Báo Thanh Niên rồi cơ quan công an vào cuộc, giờ này mới có thể ngồi đây”.

Vừa giận vừa thương cháu, bà Thu cho biết khi hay tin V. được thả, cả gia đình đều mừng nhưng tới giờ này thấy mặt cháu mới dám thở phào. “Gia đình tôi chân thành cảm ơn Công an TP.Cần Thơ, đặc biệt là Báo Thanh Niên, PV của báo đã vào cuộc sốt sắng, hỗ trợ chúng tôi để cháu nó được thả ra về với gia đình”, bà Thu bày tỏ.