'Già gân' Bill Nighy đối đầu Chân Tử Đan trong John Wick ngoại truyện

"Gã John Wick" Keanu Reeves tiếp tục đồng hành cùng dự án mới với tư cách nhà sản xuất Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin độc quyền của The Hollywood Reporter, Lionsgate đang âm thầm triển khai dự án ngoại truyện mang tên Caine, xoay quanh gã sát thủ mù khét tiếng từng "gây bão" trong John Wick: Chapter 4. Đáng chú ý, dự án này không chỉ đánh dấu màn tái xuất của siêu sao võ thuật Chân Tử Đan trong vai trò đạo diễn kiêm nam chính, mà còn chiêu mộ thành công "già gân" người Anh Bill Nighy.

Hiện tại, bộ phim đang bấm máy tại hai bối cảnh hoàn toàn đối lập là Budapest (Hungary) và Hồng Kông (Trung Quốc). Việc Bill Nighy, ngôi sao gạo cội từng nhẵn mặt khán giả Việt qua những siêu phẩm như Love Actually, About Time hay loạt phim quái vật Underworld, gật đầu tham gia đã bảo chứng cho chất lượng diễn xuất của bộ phim. Mùa hè này, tài tử nước Anh cũng sẽ góp mặt trong dự án Ride or Die cùng Octavia Spencer trước khi bước vào thế giới ngầm đầy tàn khốc của Caine.

Bên cạnh Bill Nighy, dàn diễn viên phụ cũng được làm mới bằng những gương mặt trẻ, thực lực. Theo các chuyên trang điện ảnh quốc tế, Mason Thames (cậu bé gây ấn tượng mạnh trong phim kinh dị The Black Phone) và Dacre Montgomery (gã trai hư Billy của Stranger Things) đã chính thức xác nhận nhập cuộc. Đặc biệt, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Rina Sawayama cũng sẽ trở lại với vai Akira. Ở phần trước, Akira đã nếm trải bi kịch khi khách sạn Continental Osaka bị san phẳng và cô luôn nung nấu ý định bắt Caine phải trả giá cho cái chết của cha mình. Mối thâm thù này có thể sẽ là ngòi nổ cho những pha giao đấu nghẹt thở sắp tới.

Về mặt nội dung, Caine sẽ nối tiếp dòng sự kiện sau cái kết ở John Wick 4. Lúc này, gã sát thủ mù tạm thời giành lại tự do, thoát khỏi xiềng xích nghĩa vụ với Hội đồng Tối cao (High Table), tổ chức ngầm điều hành đế chế tội phạm toàn cầu. Nhưng quy luật của thế giới này rất sòng phẳng: một khi đã nhúng chàm, đường lui là không tưởng. Ngay khi Caine nghĩ mình đã có thể sống một cuộc đời bình yên, những bóng ma quá khứ và các thế lực mới lại kéo anh trở lại vòng xoáy ân oán.

Đứng sau bệ đỡ cho Caine vẫn là bộ sậu quen thuộc đã làm nên thương hiệu tỉ đô cho John Wick. Kịch bản phim được nhào nặn bởi Mattson Tomlin (biên kịch của bom tấn The Batman Part II sắp ra mắt) và Michael McGrale. Chiếc ghế sản xuất được đảm bảo bởi những cái tên kỳ cựu như Basil Iwanyk, Erica Lee và "cha đẻ" của loạt phim, đạo diễn Chad Stahelski thông qua hãng 87Eleven Entertainment. Đặc biệt, chính tài tử Keanu Reeves cũng sẽ tham gia với tư cách nhà sản xuất, đồng hành cùng Chân Tử Đan để đảm bảo bộ phim vẫn giữ đúng cái "chất" điên rồ, gai góc vốn có.

Caine đang sở hữu những quân bài chiến lược từ dàn cast thực lực cho đến đội ngũ làm phim gạo cội. Với sự kết hợp giữa võ thuật thực chiến châu Á của Chân Tử Đan và tư duy làm phim hành động kiểu Mỹ, đây là dự án điện ảnh mà các tín đồ của dòng phim hành động mong chờ thời gian tới.