‘Già gân’ Harrison Ford tái xuất máu lửa trong trailer ‘Indiana Jones 5’

Disney và Lucas Film vừa cho "trình làng" một đoạn trailer mới toanh của bộ phim Indiana Jones 5 (tựa gốc: Indiana Jones and the dial of destiny). Đoạn video "nhá hàng" lần đầu được trình chiếu tại giải đấu Super Bowl đã mang đến niềm phấn khích tột cùng cho khán giả, đặc biệt là với những fan của "lão tướng" Harrison Ford. Tài tử 80 tuổi gây bất ngờ với vẻ ngoài phong độ cùng những pha hành động mạo hiểm đầy máu lửa.

Harrison Ford trở lại với vai diễn Indiana Jones trứ danh ở tuổi 80 LUCAS FILM

Phần phim mới nhất của thương hiệu Indiana Jones lừng danh lấy mốc thời gian năm 1969, giai đoạn Cuộc chạy đua vào không gian đang diễn ra rất gay cấn giữa Mỹ và Liên bang Xô Viết. Trong chuyến phiêu lưu cuối cùng này, Indiana Jones cùng con gái nuôi Helena sẽ phải đối đầu với những tên phát xít hiểm ác. Indiana Jones 5 cũng sẽ là phần phim cuối cùng mà Harrison Ford hóa thân thành nhà khảo cổ học Indiana Jones - vai diễn làm nên tên tuổi và gắn liền với ông trong suốt hơn 40 năm.

Harrison Ford trong phần Indiana Jones đầu tiên, ra mắt năm 1981 IMDB

Ngay khi thông tin Harrison Ford tham gia Indiana Jones 5 được công bố, nhiều ý kiến trái chiều cho rằng, tài tử này đã lớn tuổi, khó lòng thể hiện tốt vai diễn đòi hỏi nhiều cảnh hành động, mạo hiểm. Tuy nhiên, trailer vừa ra mắt của Indiana Jones and the dial of destiny đã cho thấy ngược lại. Mặc dù thừa nhận "những ngày liều lĩnh của tôi đã qua" nhưng những cảnh quay ông phóng ngựa qua những con đường sa mạc, đứng trên đầu một đoàn tàu đang di chuyển, nhảy khỏi máy bay hay quất roi dũng mãnh vào những kẻ thủ ác được trang bị vũ trang tối tân vẫn mang lại niềm phấn khích to lớn cho khán giả.

Phần phim này sẽ là lời tạm biệt đầy ý nghĩa của Harrison Ford dành cho người hâm mộ. Trailer cũng cho thấy nhiều phân đoạn hồi tưởng về tuổi trẻ đầy phiêu lưu của nhà khảo cổ Indiana Jones. Bên cạnh đó, người xem cũng có dịp được hiểu hơn về mối quan hệ giữa Indiana Jones cùng con gái nuôi Helena (thủ vai bởi Phoebe Waller-Bridge).

Harrison Ford vẫn rất điệu nghệ trong những pha hành động đậm chất Indiana Jones CHỤP MÀN HÌNH

Tài tử 80 tuổi gây sốt với những pha hành động máu lửa CHỤP MÀN HÌNH

Phải đến 15 năm sau phần phim thứ tư trong sêri, Indiana Jones 5 mới được khởi động và xác nhận là lần xuất hiện cuối cùng của Harrison Ford trong vai người hùng kinh điển Indiana Jones. "Tôi luôn muốn làm điều đó. Tôi muốn làm nốt phần còn lại của câu chuyện để chứng kiến cái kết cho hành trình, sự nghiệp đáng nhớ của anh ấy", tài tử Harrison Ford nói với Variety về màn tái xuất đóng phim hành động ở tuổi 80 của mình.

Trailer Indiana Jones and the Dial of Destiny

Lần này, Steven Spielberg sẽ lui về vị trí nhà sản xuất. Thay vào đó, James Mangold - đạo diễn của Ford vs. Ferrari, Logan sẽ đảm nhận vai trò vừa là biên kịch vừa là đạo diễn cho Indiana Jones 5. Bên cạnh màn tái xuất của Harrison Ford, Indiana Jones 5 còn được mong chờ khi hội tụ nhiều tên tuổi nổi bật như: Phoebe Waller-Bridge, John Rhys-Davies, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renee Wilson, Toby Jones, Antonio Banderas và Oliver Richters. Indiana Jones 5 dự kiến ra rạp vào ngày 30.6.