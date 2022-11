Giá gấp đôi Veloz Cross, Toyota Innova 2023 không còn là xe 'bình dân'

Đúng như dự đoán, sau khi "nhường sân" phân khúc MPV giá rẻ cho "đàn em" Avanza và Veloz Cross, Toyota Innova 2023 bước sang thế hệ mới với định vị phân khúc cao hơn, thiết kế lai xe SUV nhằm thu hút nhóm khách hàng gia đình cao cấp.

Toyota Innova 2023 có số đo dài, rộng, cao lần lượt 4.755 x 1.850 x 1.795 (mm), chiều dài cơ sở 2.850 mm và chiều cao gầm 185 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 20 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 100 mm, mang đến không gian nội thất rộng rãi, thoải mái hơn.

Xe tạo hình khối, cơ bắp hơn, cộng thêm chi tiết ốp màu đen ở vòm chắn bùn và chân cửa. Lần đầu tiên, Toyota Innova có sẵn trang bị mâm đúc có kích thước lên đến 18 inch.

Phần đầu xe Innova 2023 thiết kế giống Fortuner đời mới, trong khi đuôi xe lại giống Land Cruiser LC300. Phiên bản cao cấp sở hữu hệ thống đèn LED, đi kèm với nhiều đường nẹp mạ crôm sang trọng.

Nội thất xe cũng lột xác toàn bộ. Vô-lăng trên Innova 2023 tạo hình mới hiện đại hơn tích hợp nhiều phím bấm chức năng, đáy mạ bạc. Màn hình giải trí kích thước lớn đặt nổi theo phương ngang. Táp-lô thiết kế theo trục dọc, ngay bên dưới là cửa gió điều hòa và cụm điều chỉnh điều hòa tự động 2 vùng.

Lần đầu tiên Toyota Innova 2023 được trang bị hệ thống phanh tay điện tử và giữ phanh tự động. Dù vậy, cần số trên Innova 2023 dạng điện tử nhưng phong cách sang số kiểu zíc-zắc có phần lạc hậu.

Nhiều chi tiết chi tiết ốp kim loại như viền cửa gió điều hòa, viền cụm điều khiển trung tâm, viền hộc đựng cốc, chấu vô lăng và trên táp-pi cửa.

Riêng phiên bản cao cấp có nội thất 6 chỗ ngồi với 2 ghế thương gia ở giữa, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, đèn viền LED trên trần, 2 màn hình giải trí 10 inch nằm ở lưng ghế trước, sạc điện thoại thông minh không dây, camera hành trình phía trước và tính năng ra lệnh bằng giọng nói.





Toyota Innova 2023 trang bị gói công nghệ Toyota Safety Sense (TSS) 3.0 dành cho bản cao cấp nhất, gồm có các tính năng như hệ thống cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ bám làn đường và đèn pha tự động. Ngoài ra, bản cao cấp còn có camera 360 độ, hệ thống T-Intouch cung cấp tính năng tìm vị trí xe và cài đặt nhắc nhở về thời điểm bảo dưỡng.

Điểm mới ở vận hành đến từ động cơ Hybrid bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 152 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 187,3 Nm tại dải tua máy 4.400 - 5.200 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện mạnh 113 mã lực và 206 Nm. Nhờ đó, Toyota Innova Hybrid 2023 có tổng công suất 186 mã lực. Ngoài ra, xe còn được trang bị cụm pin Ni-MH nằm bên dưới 2 ghế trước. Với phiên bản máy hybrid, xe có 4 chế độ lái EV, Eco, Normal và Power.

Trong khi đó, động cơ xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 205 Nm tại dải tua máy 4.500 - 9.000 vòng/phút. Cả hai động cơ đều kết hợp với hộp số vô cấp (e-CVT cho bản hybrid) và có công suất cao hơn động cơ 1TR-FE 2.0L trước đây.

Theo hãng xe Nhật Bản, Innova thế hệ thứ 7 có công suất tối đa tăng 25% trong khi lượng xăng tiêu thụ giảm hơn 50%. Toyota Innova Hybrid 2023 tiêu thụ xăng trung bình 20 km/lít (khoảng 5 lít/100 km).

Tại thị trường Indonesia, Toyota Innova 2023 có 5 phiên bản gồm G AT, G AT Hybrid, V AT, V AT Hybrid và Q AT Hybrid đi kèm giá bán dao động 419 - 611 triệu rupiah (khoảng 662 - 965 triệu đồng). Với mức giá này, Toyota Innova 2023 cao hơn gấp đôi so với Veloz Cross, gấp 3 so với Avanza ngay tại xứ sở vạn đảo.

Như vậy, nếu phân phối tại thị trường Việt Nam, Toyota Innova 2023 phiên bản Hybrid nhiều khả năng có giá không dưới 1 tỉ đồng, thậm chí tiệm cận với Kia Carnival.