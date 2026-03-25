Giá gas tăng cao: Người trẻ bắt đầu tính chuyện bỏ bếp gas

Giá gas tăng trở lại trong những ngày cuối tháng 3 khiến nhiều người trẻ thêm áp lực trong chi tiêu hằng ngày. Với họ, mỗi lần đổi bình gas giờ đây không còn là khoản chi nhỏ, mà trở thành khoản phải cân nhắc kỹ, nhất là với những người ở trọ, ở riêng hoặc mới lập gia đình.

Phan Ngọc Trúc Tiên (27 tuổi), ngụ đường Cộng Hòa, P.Tân Sơn Nhất (TP.HCM), cho biết cô không khỏi ngán ngẩm khi nghe tin giá gas tiếp tục tăng. Theo Tiên, chỉ vài tháng trước, mỗi lần đổi bình gas gia đình cô chỉ tốn khoảng 500.000 đồng, nhưng nay số tiền đó đã tăng lên đáng kể.

Tiên cho biết nhà cô thường dùng 1 bình gas trong khoảng 2-3 tháng. Vào cuối tuần, nhu cầu sử dụng gas nhiều hơn vì hay nấu nướng, tiếp khách...

"Thú thật, mình nhìn giá gas tăng mà thấy ngán. Trước đây sắp hết bình thì chỉ lo đổi, còn giờ phải ngồi tính xem tháng này chi tiêu thế nào. Mình sẽ bắt đầu nấu nướng tiết kiệm hơn, hạn chế bật bếp nhiều lần trong ngày…", Tiên chia sẻ.

Giá gas tăng cao khiến nhiều gia đình ngao ngán ẢNH: AN VY

Theo Tiên, thời gian gần đây nhiều khoản chi đều đồng loạt tăng, từ xăng xe, vé xe đến thực phẩm, khiến vợ chồng cô không khỏi áp lực. Trước đây, Tiên vốn thích ăn hàng cho tiện, nhưng sau đó chuyển sang nấu ăn tại nhà để tiết kiệm. Nay giá gas cũng leo thang, bài toán chi tiêu của cô gái lại càng thêm chật vật.

Không riêng Tiên, nhiều người trẻ khác cũng cho biết đang thêm chật vật khi giá gas liên tục tăng. Trong bối cảnh nhiều khoản chi sinh hoạt cùng lúc leo thang, việc đổi một bình gas giờ đây không còn là khoản chi nhỏ với không ít gia đình trẻ.

Theo báo Thanh Niên, mức tăng giá gas dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/bình 12 kg, tùy thương hiệu so với đầu tháng 3, đưa giá bình 12 kg lên 452.000 - 565.000 đồng.

Theo ghi nhận của người viết, tại một số điểm bán vào ngày 23.3, bình gas Gia Đình Đỏ 12 kg có giá 526.000 đồng, còn bình Gia Đình Xanh 12 kg lên 546.000 đồng, bình gas SP loại 12 kg (màu xám, đỏ, xanh lam, xanh lá) có giá 559.500 đồng, bình Esgas 12 kg xám 585.000 đồng/bình…

Nguyễn Gia Hân (19 tuổi), ngụ P.Bình Trưng (TP.HCM), cho biết nhà cô đang bắt đầu thay đổi thói quen nấu ăn để tiết kiệm gas.

Là "đầu bếp" chính của gia đình, Hân chỉ ra cách nấu ưu tiên các món nhanh chín, nấu lửa nhỏ, nhớ khóa gas thường xuyên, ăn gì thì ăn hết luôn không hâm đi hâm lại nhiều lần, đậy nắp nồi để giữ nhiệt…

Theo Hân, những thay đổi nho nhỏ này trong gian bếp trở thành cách để kéo dài thời gian sử dụng mỗi bình gas. "Lúc trước nhà mình không để ý, giờ mới thấy tiết kiệm được chút nào hay chút đó", Hân nói.

Hân bắt đầu thay đổi thói quen nấu ăn để tiết kiệm gas ẢNH: AN VY

Hân cũng cho biết giá gas tăng cao không chỉ tác động đến chi tiêu trong nhà mà còn kéo theo giá món ăn bên ngoài nhích lên... "Có món gần nhà trước bán 35.000 đồng, giờ tăng lên 40.000 đồng một phần. Số tiền ăn hàng này nếu cộng dồn lại cũng tốn kha khá", Hân nói.

Và với không ít người trẻ, các biện pháp thắt lưng buộc bụng trong gian bếp chỉ là giải pháp tạm thời. Khi giá gas liên tục leo thang, họ bắt đầu tính đến phương án thay thế để giảm phụ thuộc vào bình gas.

Ghé cửa hàng điện máy trên đường Võ Văn Ngân (TP.HCM), người viết thấy nhiều khách trẻ ghé đến hỏi han các loại bếp từ, bếp hồng ngoại, nồi điện đa năng… phù hợp cho nhu cầu của gia đình ít người.

Bếp điện trở thành lựa chọn mới của người trẻ ẢNH: AN VY

Anh Nguyễn Trí, nhân viên bán hàng tại Điện Máy Xanh, cho biết thời gian gần đây số khách hỏi mua bếp điện tăng lên rõ rệt, nhất là vào buổi tối. Nhiều người muốn tìm loại bếp có giá phải chăng, dễ dùng để thay thế cho một phần nhu cầu nấu nướng hằng ngày…

"Khách đến hỏi các loại bếp điện nhiều hơn trước. Họ hay so sánh giữa bếp từ và bếp hồng ngoại, xem loại nào tiết kiệm hơn, phù hợp cho nấu món đơn giản hay dùng trong phòng trọ", anh Trí cho hay.

Theo nhân viên bán hàng, nhu cầu tìm mua bếp điện tăng rõ rệt trong thời điểm hiện tại ẢNH: AN VY

Đứng xem hàng, Nguyễn Ngọc Nhi (29 tuổi), ngụ đường Đặng Văn Bi, P.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết thời gian gần đây không chỉ gas mà nhiều mặt hàng thiết yếu khác cũng đồng loạt tăng giá, khiến việc chi tiêu của gia đình phải cân nhắc kỹ hơn. Vì vậy, cô tìm đến các loại bếp điện như một phương án thay thế.

“Mình không bỏ hẳn bếp gas, nhưng có thêm lựa chọn thì cũng đỡ áp lực hơn. Món nào nấu nhanh thì có thể chuyển qua dùng bếp điện. Bây giờ cái gì cũng tăng nên khoản nào tiết được thì phải tính”, Nhi nói.

Tuy vậy, Nhi cũng băn khoăn việc chuyển sang dùng bếp điện có thể khiến tiền điện nhúc nhích. Nhưng trước mắt, việc tiết kiệm gas vẫn được cô gái ưu tiên hàng đầu.