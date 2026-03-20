Giá gas tăng từ 30.000 - 50.000 đồng/bình 12kg

Nguyên Nga
20/03/2026 16:04 GMT+7

Theo đà tăng của giá dầu, giá gas cũng được điều chỉnh tăng trở lại từ hôm nay (20.3), sau khi giảm nhẹ vào đầu tuần.

Ngày 20.3, một số đại lý gas thông báo điều chỉnh tăng giá bán lẻ gas. Theo đó, mức tăng dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/bình 12kg, tùy thương hiệu.

Theo đại diện công ty kinh doanh gas tại khu vực phía nam, chi phí mua hàng phát sinh, chi phí vận tải trong nước và nước ngoài tăng, khiến giá gas tăng khoảng 120.000 - 150.000 đồng/bình 12kg, một số thương hiệu có chi phí thấp hơn, cũng tăng từ 80.000 - 100.000 đồng/lít. Do vậy, trong tháng 3, sau 3 lần điều chỉnh tăng, một lần giảm, trong thời gian tới, công ty tính toán buộc phải điều chỉnh tăng trở lại bởi giá mua vào tăng nhanh quá. 

Trong khi đó, ngày 20.3, Công ty TNHH TotalEnergies LPG Việt Nam có thông báo đến khách hàng cho biết, kể từ ngày 20.3, giá bán khí đốt xuất xưởng được điều chỉnh tăng lên mức 6.920 đồng/kg (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Do vậy, giá bán lẻ gas tại TP.HCM cũng được điều chỉnh tăng theo. Với các thương hiệu gas Total, Totalgaz, TotalEnergies có màu xanh, xám, cam có giá bán lẻ 555.000 đồng/bình 12kg; gas Vinagas có giá 548.000/bình 12kg; gas Elf gaz bán lẻ lên đến 609.700 đồng/bình 12,5kg. 

Sau giá xăng dầu, giá gas được điều chỉnh tăng theo xu hướng tăng của giá thế giới

ẢNH: CTV

Tương tự, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) cũng thông báo điều chỉnh giá gas bán lẻ từ hôm nay (20.3). Cụ thể, bình gas SP loại 12kg có giá 452.500 đồng, 1.697.000 đồng/bình 45kg. Như vậy, tính từ đầu tháng 3 đến nay, giá bán lẻ gas SP đã tăng 30.000 đồng/bình 12kg, tăng hơn 112.000 đồng/bình 45kg.

Một số đại lý kinh doanh gas tại TP.HCM cũng cho biết, ngoài các doanh nghiệp cung cấp gas đã thông báo tăng giá, một số thương hiệu gas khác cũng cho biết sẽ điều chỉnh tăng giá sớm, mức tăng được ước tính khoảng 4.000 - 5.000 đồng/kg. Nếu điều chỉnh, mức tăng phổ biến sẽ khoảng 30.000 đồng/bình 12kg.



Sau giá xăng, đến lượt giá gas được điều chỉnh tăng mạnh

Sáng 8.3, nhiều đại lý kinh doanh gas cho biết, giá gas được điều chỉnh tăng mạnh theo giá thế giới và chi phí vận tải nội địa tăng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
