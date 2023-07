Giá heo hơi hôm nay 10.7.2023: Đà tăng đã tạm dừng khi sức mua chưa cải thiện

Thị trường tiêu thụ chưa có dấu hiệu phục hồi khi bếp ăn công nghiệp giảm sút

Thị trường heo hơi miền Bắc khá ảm đạm trong ngày đầu tuần với Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình giữ ở 64.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Thương lái tại tỉnh Hưng Yên và Thái Bình thu mua cao nhất là 67.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại ổn định ở mức 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở khu vực miền Trung - Tây nguyên cũng đồng loạt đi ngang. Cụ thể, tỉnh Đắk Lắk đang giao dịch 59.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các địa phương gồm Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên-Huế, Khánh Hòa, Bình Thuận và Ninh Thuận ở mức 60.000 đồng/kg, các tỉnh còn lại ổn định trong khoảng 61.000 - 63.000 đồng/kg.

Ở khu vực phía Nam cũng không ghi nhận thay đổi trong hôm nay. Các tỉnh Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau, Tiền Giang và Trà Vinh đang neo tại mức 59.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước, TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bạc Liêu, Bến Tre và Sóc Trăng thu mua với giá 60.000 đồng/kg. Giá heo hơi khu vực phía nam cao nhất tại Bà Rịa-Vũng Tàu là 62.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại duy trì giao dịch trong khoảng 59.000 - 62.000 đồng/kg.

Theo báo cáo của Cục Thú y, từ đầu năm đến nay tổng số heo mắc bệnh, chết và tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi là 7.000 con. Số ổ dịch bệnh giảm 79% và số lợn bị chết, tiêu hủy giảm 84% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, nguyên nhân giá heo tăng do dịch bệnh bùng phát là chưa thuyết phục.