Giá heo hơi hôm nay 14.2.2022: Nhích nhẹ vài nơi, cao nhất vẫn 59.000 đồng/kg

Ngày 14.2, giá heo hơi tại một số tỉnh như Yên Bái, Thái Bình, Thừa Thiên-Huế... nhích 1 giá lên 58.000 đồng/kg. Khu vực miền Bắc có giá heo hơi dao động từ 56.000 - 59.000 đồng/kg, miền Trung - Tây nguyên từ 57.000 - 58.000 đồng/kg và miền Nam từ 55.000 - 58.000 đồng/kg.



Theo nhận định của các chuyên gia trong ngành chăn nuôi và Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, thị trường heo hơi chậm như chu kỳ thường gặp sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán mọi năm. Lý do nguồn thực phẩm tích trữ của người dân trong dịp tết vẫn còn, các bếp trường học, công ty chưa hoạt động ổn định trở lại. Trong khi đó, nguồn cung lại tăng do lượng heo chạy dịch được bán ra tăng. Dự báo trong tuần này nhu cầu tiêu thụ thịt heo sẽ tăng mạnh, do nhiều trường học tại TP.HCM bắt đầu đón học sinh quay trở lại trường và tổ chức học bán trú từ ngày mai (15.2).





Cuối tuần qua, giá heo mảnh tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM) cao nhất cũng chỉ 70.000 đồng/kg, nhận định chung là chợ tiêu thụ chậm. Trong khi đó, tại chợ đầu mối Ngọc Lũ (Hà Nam), lượng heo về chợ khoảng 2.000 con, trong đó có 3 - 4 xe chở heo từ miền Nam ra. Giá heo hơi phổ biến từ 55.000 - 56.000 đồng/kg, cao nhất 59.000 đồng/kg. Giá heo mảnh tại lò Vạn Phúc (Hà Nội) giá cao nhất 72.000 - 75.000 đồng/kg, bao gồm đầu heo và lòng.