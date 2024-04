Giá heo hơi hôm nay 1.4.2024: Đà giảm tạm ngưng

Giá heo hơi dao động quanh mốc 60.000 đồng/kg Đ.Đ

Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, sản xuất chăn nuôi trong tháng 3.2024 khởi sắc hơn so với các tháng trước do giá heo hơi tăng đều trên cả nước, tạo tâm lý tốt cho người chăn nuôi. Ước tính, tổng đàn heo của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 3.2024 tăng khoảng 3,3% so với cùng thời điểm năm 2023; sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng quý 1/2024 ước đạt 1.293.900 tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngày đầu tháng 4 cũng là đầu tuần mới, giá heo hơi tại miền Bắc giữ ổn định, dao động trong khoảng 59.000 - 60.000 đồng/kg. Trong đó, giá heo hơi tại các tỉnh Bắc Giang, Yên Bái, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam và Hà Nội 60.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh thành khác ở mức 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Trung, Tây nguyên cũng đứng yên trên diện rộng, đang được thương lái thu mua trong khoảng 58.000 - 61.000 đồng/kg. Cụ thể, heo hơi tại Lâm Đồng và Bình Thuận có giá thấp nhất khu vực với 58.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Đắk Lắk đang neo tại mốc 60.000 đồng/kg còn các tỉnh khác trong khoảng 58.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi ổn định trong ngày đầu tháng, dao động trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg. Hiện tại, heo hơi ở Đồng Nai giao dịch với giá cao nhất khu vực với 62.000 đồng/kg.

Theo Cục Chăn nuôi, tình hình chăn nuôi hiện nay nhìn chung phát triển tốt, do dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát. Trong tháng 3, phát sinh 38 ổ dịch tả châu Phi tại 31 huyện của 20 tỉnh, thành phố; số heo mắc bệnh là 816 con, số heo chết, tiêu hủy 771 con. Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 138 ổ dịch tại 30 tỉnh, thành phố; số heo mắc bệnh 4.149 con, số heo chết và tiêu hủy 4.486 con. So với cùng kỳ năm 2023, số ổ dịch đang có chiều hướng gia tăng 60,46% nhưng số heo mắc bệnh giảm 25,21% và số heo chết, tiêu hủy tại các ổ dịch giảm 21,49%. Hiện nay, cả nước có 41 ổ dịch tả châu Phi tại 19 tỉnh chưa qua 21 ngày.