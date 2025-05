Giá heo hơi hôm nay 1.5.2025: Vì sao vùng đỉnh giảm tiếp?

Ở miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng xuống còn 66.000 đồng/kg tại Thái Bình và Hưng Yên. Đây là mức giá thấp nhất khu vực, cùng mức này còn có Ninh Bình, Hà Nam và Tuyên Quang. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 67.000 đồng/kg.



Cơn sốt giá heo hơi và thịt heo bắt đầu hạ nhiệt nhờ nguồn cung cải thiện ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung và Tây nguyên, địa phương có giá heo hơi cao nhất là Bình Thuận, giảm 1.000 đồng còn 74.000 đồng/kg, bằng với Lâm Đồng. Ngược lại, giá thấp nhất là 67.000 đồng/kg vẫn duy trì tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Các tỉnh thành khác vẫn ổn định từ 69.000 - 73.000 đồng/kg.

Ở Nam bộ, nhiều tỉnh đồng loạt giảm 1.000 đồng xuống 74.000 đồng/kg như Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre. Đây là mức giá phổ biến của các tỉnh thành khác trong khu vực; riêng Cà Mau vẫn giữ giá cao nhất cả nước là 75.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước là 70.300 đồng/kg. Giá heo hơi liên tục giảm do nguồn cung đã phục hồi. Theo Cục Chăn nuôi thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến cuối tháng 3, tổng đàn heo ước tính tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2024, sản lượng heo hơi xuất chuồng ước đạt 1,36 triệu tấn, tăng 5%. Hiện nay, giá heo hơi vẫn duy trì ở mức cao so với cùng kỳ năm trước cũng như các nước trong khu vực đã khuyến khích người chăn nuôi tái đàn.

Tại TP.HCM, lượng heo về các chợ đầu mối khoảng 4.500 con/ngày. Giá thịt mảnh dao động từ 86.000 - 90.000 đồng/kg tùy chất lượng. Trong khi đó, tại các siêu thị giá thịt bán lẻ phổ biến như đuôi heo 230.000 đồng/kg, cốt lết 115.000 đồng/kg, thịt đùi 140.000 đồng/kg, ba rọi 213.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 258.000 đồng/kg, giò heo rút xương 160.000 đồng/kg, nạc dăm 195.000 đồng/kg…