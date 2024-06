Giá heo hơi hôm nay 15.6.2024: Giữ mốc 71.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, Thái Bình duy trì giá heo hơi cao nhất cả nước với 71.000 đồng/kg; các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc và Hà Nam cùng 70.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ giá từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.



Giá thịt heo không có nhiều biến động CHÍ NHÂN

Ở miền Trung và Tây nguyên, giá heo hơi giảm 1.000 đồng tại Quảng Bình và Quảng Trị cùng đạt 66.000 đồng/kg. Giá cao nhất khu vực gồm Nghệ An và Lâm Đồng cùng 69.000 đồng/kg. Giá heo hơi ở các tỉnh thành còn lại duy trì 66.000 - 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi cao nhất 69.000 đồng/kg tại Bình Dương, Long An, Sóc Trăng và Cà Mau. Các tỉnh thành khác có giá heo hơi từ 67.000 - 68.000 đồng/kg, riêng Hậu Giang thấp nhất khu vực với 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm nhẹ, hiện còn 67.900 đồng/kg. Giá heo hơi của Công ty C.P Việt Nam 69.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đàn heo có xu hướng tăng do thị trường tiêu thụ khá ổn định, giá bán tăng, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, công tác phòng chống dịch bệnh được quản lý chặt chẽ. Ước tính tổng đàn heo của cả nước đến thời điểm cuối tháng 5.2024 tăng khoảng 3,8% so với cùng thời điểm năm 2023. Bên cạnh đó, đàn gia cầm tiếp tục phát triển ổn định, do công tác tiêm phòng dịch bệnh tốt nên không có dịch bệnh lớn xảy ra. Ước tính tổng số gia cầm của cả nước tại thời điểm cuối tháng 5 tăng khoảng 3,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối dao động 77.000 - 80.000 đồng/kg. Giá thịt heo phổ biến như: ba rọi 122.000 đồng/kg, sườn non từ 148.000 đồng/kg, sườn già 106.000 đồng/kg, nạc vai 108.000 đồng/kg, chân giò rút xương 110.000 đồng/kg, ba rọi rút xương 176.000 đồng/kg…