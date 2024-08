Giá heo hơi hôm nay 15.8.2024: Người chăn nuôi vẫn lãi cao

Tại miền Bắc, giá heo hơi bình quân của khu vực là 65.400 đồng/kg. Giá heo hơi phổ biến ở các địa phương từ 64.000 - 65.000 đồng/kg; riêng Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang Phú Thọ, Tuyên Quang và Hưng Yên giữ giá heo hơi cao nhất với 66.000 đồng/kg.



Người chăn nuôi vẫn có lãi và yên tâm tái đàn CHÍ NHÂN

Khu vực miền Trung và Tây nguyên giữ giá trong khoảng từ 62.000 - 63.000 đồng/kg. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Lâm Đồng có giá heo hơi cao nhất khu vực này với 64.000 đồng/kg; ngược lại, thấp nhất gồm Đắk Lắk, Quảng Trị, Bình Định, Khánh Hòa 61.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi Vĩnh Long tăng 1.000 đồng lên 62.000 đồng/kg. Như vậy, chỉ còn Đồng Tháp có giá heo hơi thấp nhất với 61.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại dao động từ 62.000 - 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 63.400 đồng/kg. Với mức giá này, người chăn nuôi có thể lãi gần 10.000 đồng/kg và là mức lợi nhuận để yên tâm tái đàn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng đàn heo trong tháng 7 ước tính tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 7 tháng năm 2024 Việt Nam chi trên 2,9 tỉ USD để nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Argentina là thị trường cung cấp thức ăn gia súc và nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam với 827 triệu USD, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước. Kế đến là Mỹ với 652 triệu USD, tăng 56% và Brazil đạt 404 triệu USD, giảm 14%.

Tại TP.HCM, thị trường trầm lắng do đang trong mùa Vu Lan, nhiều người chuyển qua ăn chay. Giá một số sản phẩm thịt phổ biến như: ba rọi 134.000 đồng/kg, sườn non 165.000 đồng/kg, sườn già 110.000 đồng/kg, nạc vai 102.000 đồng/kg, nạc đùi 109.000 đồng/kg…