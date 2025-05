Giá heo hơi hôm nay 17.5.2025: Nhiều điều bất thường

Ở miền Bắc, giá heo hơi không biến động; các tỉnh thành duy trì từ 67.000 -68.000 đồng/kg, riêng Bắc Giang cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg.



Giá heo hơi neo cao khiến thịt heo đến tay người tiêu dùng đắt đỏ ẢNH: CHÍ NHÂN

Tương tự, ở bắc miền Trung, giá heo hơi thấp nhất tại Hà Tĩnh 67.000 đồng/kg, các địa phương còn lại duy trì từ 68.000 - 69.000 đồng/kg. Khu vực từ Bình Định trở vào và Tây nguyên giá heo hơi từ 70.000 - 72.000 đồng/kg, riêng Bình Thuận cao nhất 73.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi tại Hậu Giang tăng 1.000 đồng lên 74.000 đồng/kg. Giá heo hơi cao nhất 75.000 đồng/kg duy trì tại Long An, Tiền Giang, Bến Tre và An Giang. Những địa phương còn lại từ 73.000 - 74.000 đồng/kg.



Giá heo hơi bình quân cả nước 70.500 đồng/kg. Nếu so với các nước trong khu vực, giá heo hơi của Việt Nam đang cao hơn từ 15.000 - 17.000 đồng/kg và duy trì suốt 5 tháng qua. Trong khi nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng do nguồn cung thiếu hụt cục bộ thì báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, chăn nuôi heo và gia cầm tiếp tục phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát. Ước tính đến cuối tháng 4.2025, đàn heo của cả nước tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, đàn gia cầm tăng 3,5%.



Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bên cạnh chăn nuôi ổn định thì giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu cũng giảm. Cụ thể, giá đậu nành nhập khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2025 ước đạt 453,3 USD/tấn, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh đó, giá lúa mì nhập khẩu bình quân 264,3 USD/tấn, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong khi nguyên liệu đầu vào giảm, chăn nuôi phát triển ổn định nhưng giá thịt heo đến tay người tiêu dùng phổ biến từ 150.000 - 200.000 đồng/kg. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến túi tiền của đông đảo người dân mà còn tác động tiêu cực đến thị trường và sức tiêu dùng nói chung.