Giá heo hơi hôm nay 17.9.2024: Một số nơi tăng lên mức cao nhất

Tại miền Bắc, giá heo hơi ở Thái Bình và Thái Nguyên cùng tăng 1.000 đồng lên bằng mức với Hà Nội là 67.000 đồng/kg - cao nhất khu vực. Ngoài ra, tỉnh có giá heo hơi thấp nhất là Ninh Bình cũng tăng 1.000 đồng lên 65.000 đồng/kg - cùng mức với Lào Cai, Nam Định, Hà Nam. Các tỉnh thành còn lại cùng 66.000 đồng/kg.



Khu vực này hiện là nơi có giá heo hơi cao nhất cả nước với mức bình quân 66.000 đồng/kg. Do ảnh hưởng của mưa bão số 3 và lũ lụt do mưa to kéo dài nên ngành chăn nuôi khu vực này bị thiệt hại nặng.

Giá heo hơi tiếp tục tăng nhẹ ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở khu vực miền Trung và Tây nguyên, thị trường ổn định, giá heo hơi phổ biến từ 63.000 - 64.000 đồng/kg. Riêng Thanh Hóa tiếp tục duy trì mức giá 66.000 đồng/kg - cao nhất khu vực. Một số địa phương như Quảng Trị, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk có giá thấp nhất khu vực với 62.000 đồng/kg.



Tại miền Nam, giá heo hơi tăng 1.000 đồng ở Đồng Tháp lên mức 64.000 đồng/kg. Giá heo hơi phổ biến từ 63.000 - 64.000 đồng/kg. Các tỉnh An Giang, Bình Dương, Cà Mau duy trì mức 65.000 đồng/kg - cao nhất khu vực. Ngược lại, tại Tiền Giang và Trà Vinh thấp nhất khu vực với 62.000 đồng/kg.

Công ty C.P Việt Nam cũng điều chỉnh giá bán heo hơi tại miền Bắc tăng 500 đồng lên 67.500 đồng/kg còn miền Nam giữ mức 66.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, thị trường ổn định, giá một số sản phẩm thịt phổ biến như: ba rọi 137.000 đồng/kg, sườn non 172.000 đồng/kg, sườn già 104.000 đồng/kg, nạc vai 107.000 đồng/kg, nạc đùi 105.000 đồng/kg…