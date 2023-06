Giá heo hơi hôm nay 19.6.2023: Chạm mức 65.000 đồng/kg trong tuần này?

Giá heo hơi đang tăng trở lại, kéo theo giá bán lẻ có thể sẽ được điều chỉnh

Cuối tuần trước, giá heo hơi tại miền Bắc tăng thêm 1.000 đồng/kg, đưa mức giá trung bình của khu vực này đạt 60.800 đồng, cao nhất trên cả nước.

Theo khảo sát, giá heo hơi sáng nay tại miền Bắc đi ngang trên diện rộng. Cụ thể, tỉnh Thái Bình thu mua heo hơi với giá 63.000 đồng/kg. Các địa phương khác bao gồm Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ và Vĩnh Phúc cùng giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi khu vực miền Trung - Tây nguyên không ghi nhận biến động mới. Trong đó, 61.000 đồng/kg là mức giao dịch cao nhất khu vực xuất hiện tại Nghệ An. Thương lái tại hai tỉnh Thanh Hóa và Lâm Đồng đang thu mua heo hơi với 60.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại thu mua heo hơi từ 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại miền Nam cũng chững giá trong ngày đầu tuần. 57.000 đồng/kg là giá thu mua thấp nhất khu vực, được ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long. Các tỉnh, thành còn lại không biến động mới, thu mua trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam đang ở mức 62.500 - 63.000 đồng/kg. Bên cạnh giá heo, các loại thịt gia cầm cũng đang tăng nhẹ trở lại sau thời gian dài thua lỗ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam nhận định: "Giá heo hơi hiện nay nếu so với bình quân các năm trước thì không phải thấp. Tuy nhiên, do giá nguyên liệu đầu vào và chi phí sản xuất tăng cao nên lợi nhuận của người chăn nuôi bị thu hẹp và có giai đoạn thua lỗ. Theo báo cáo của cơ quan quản lý, con số chung đang tăng, nhưng thực tế cả doanh nghiệp và các hộ chăn nuôi đều đang giảm sản lượng. Do đó, giá heo đang dần phục hồi trở lại dù sức mua trên thị trường vẫn chưa có sự gia tăng đột biến".

Một số doanh nghiệp khác nhận định giá heo sẽ tiếp tục được điều chỉnh trong tuần này và trước mắt có thể quay về mốc 65.000 đồng/kg.