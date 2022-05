Giá heo hơi hôm nay 20.5.2022: Diễn biến khó đoán

Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay chứng kiến giá thu mua chững lại trên diện rộng, dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, thương lái các tỉnh Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Ninh Bình đang thu mua heo với giá 56.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất khu vực hiện là 58.000 đồng/kg, ghi nhận ở tỉnh Hưng Yên và TP.Hà Nội.

Giá heo hơi tại miền Trung, Tây nguyên hôm nay điều chỉnh 1.000 - 3.000 đồng/kg tại một vài nơi, dao động trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg. Quảng Bình và Lâm Đồng hiện thu mua chung mức 57.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại tỉnh Bình Thuận giảm 3.000 đồng/kg, hiện giao dịch tại mốc 56.000 đồng/kg, cùng với Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa và Đắk Lắk. Thương lái tỉnh Hà Tĩnh hiện thu mua heo hơi tại mốc thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi biến động từ 1.000 đến 4.000 đồng/kg. Đồng Nai, Vĩnh Long và Hậu Giang đang giao dịch chung mức 57.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Tây Ninh, Long An và Sóc Trăng đang thu mua heo với giá lần lượt là 56.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg. Hai mức giá cao nhất khu vực là 60.000 đồng/kg và 62.000 đồng/kg, được ghi nhận ở Bạc Liêu và An Giang, tăng từ 3.000 - 4.000 đồng/kg. Trong đó, giá heo hơi tại tỉnh An Giang sau khi rớt xuống 57.000 đồng/kg mấy ngày trước đã bật tăng trở lại và lập đỉnh ở mức giá 62.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận, người chăn nuôi hiện nay khá lo lắng trước sự lây lan của dịch tả và giá cám liên tục tăng trong khi mức giá heo hơi không ổn định, nhiều hộ chăn nuôi đã không tái đàn và tiếp tục đầu tư khi thị trường hết sức bấp bênh.

Trên thị trường bán lẻ, giá thịt heo tại hệ thống Porkshop (Công ty Chăn nuôi C.P) vẫn đang ổn định. Thịt cốt lết heo tươi (không xương) giá 150.000 đồng/kg, nạc đùi heo tươi: 118.000 đồng/kg, ba rọi heo tươi: 190.000 đồng/kg, bắp giò heo tươi: 110.000 đồng/kg