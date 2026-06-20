Giá heo hơi hôm nay 20.6.2026: Chênh lệch lớn giữa các tỉnh thành vì sao?

Ở miền Bắc, thị trường cân bằng giữa cung và cầu giúp giá heo hơi ổn định trong khoảng một tháng qua. Mức giá cao nhất 68.000 đồng/kg ghi nhận tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên. Một số địa phương như Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn... có giá thấp nhất khu vực với 65.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 66.000 - 67.000 đồng/kg.



Sức tiêu thụ ổn định nhưng do nguồn cung tăng nên giá heo hơi ở nhiều tỉnh thành giảm ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, các tỉnh khu vực phía bắc gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giữ giá heo hơi khá cao với 66.000 đồng/kg. Ngược lại, khu vực nam miền Trung gồm Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có giá thấp nhất khu vực với chỉ 63.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại có giá phổ biến từ 64.000 - 65.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, do các mô hình chăn nuôi trang trại phát triển mạnh thời gian qua giúp việc tái đàn thuận lợi nên nguồn cung dồi dào. Vì vậy, hiện nay, giá heo hơi nơi đây thấp hơn so với các khu vực khác từ 5.000 - 6.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Đồng Nai, TP.HCM, Tây Ninh, An Giang và Đồng Tháp xuống mức 62.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau giữ mức 63.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, thị trường tiêu thụ ổn định với lượng heo qua các chợ đầu mối khoảng 5.000 con/ngày, giá heo mảnh từ 72.000 - 76.000 đồng/kg, tùy chất lượng. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị, phổ biến như ba rọi 160.000 đồng/kg, sườn non 165.000 đồng/kg, nạc dăm 163.000 đồng/kg, nạc vai 140.000 đồng/kg, nạc đùi 132.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng.