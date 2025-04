Giá heo hơi hôm nay 21.4.2025: Tiếp tục biến động

Giá thịt dự báo sẽ còn ở mức cao do đàn heo nái đang thiếu hụt ẢNH:CTV

Đầu tuần, giá heo hơi giảm nhẹ ở các tỉnh thành phía bắc. Cụ thể, tại Hưng Yên giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg, còn 68.000 đồng/kg; các địa phương khác như Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai... vẫn duy trì mức giá ổn định quanh ngưỡng 68.000 – 69.000 đồng/kg. Mức giá chung tại thị trường phía bắc hiện phổ biến từ 67.000 – 69.000 đồng/kg, thấp hơn so với các khu vực còn lại.

Tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi hôm nay đi ngang, giá chênh lệch tùy vị trí địa lý, dao động trong khoảng 68.000 - 74.000 đồng/kg. Các tỉnh như Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP.Huế... duy trì quanh 69.000 – 70.000 đồng/kg trong khi giá heo tại Đắk Lắk, Quảng Bình vẫn giữ mức 70.000 đồng/kg.

Tại khu vực thị trường phía nam, giá heo hơi hôm nay lại có sự điều chỉnh tăng 1 giá, tại các tỉnh Long An, Bạc Liêu và Hậu Giang đạt 74.000 đồng/kg; Tiền Giang 75.000 đồng/kg; giá trung bình của vùng đạt 74.100 đồng/kg. Một số tỉnh khác như Cà Mau, Kiên Giang, TP.Cần Thơ, Vĩnh Long,.. có giá heo không đổi, dao động từ 73.000 – 74.000 đồng/kg.

Chia sẻ mới đây tại đại hội cổ đông của Tập đoàn Dabaco, lãnh đạo của đơn vị doanh nghiệp chăn nuôi heo hàng đầu hiện nay đã nhận định: Giá heo hơi sẽ còn giữ ở mức cao và còn kéo dài đến 2026. Nguyên nhân là hiện Việt Nam đang thiếu đàn nái. Nhu cầu bình thường của ngành chăn nuôi cần 2,4 triệu nái nhưng vừa rồi do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên chết nhiều. Ước tính số đàn nái còn 1,8 triệu con nên hiện tại thiếu so với nhu cầu. Do đó dự báo giá heo hơi sẽ còn duy trì trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg trong thời gian tới.