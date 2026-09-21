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    Giá heo hơi hôm nay 21.9.2026: Chờ động lực tăng giá

    Đinh Đang
    Đinh Đang
    Giá heo hơi duy trì mặt bằng cao tại miền Bắc, trong khi thị trường miền Trung và miền Nam gần như đi ngang; cả nước hiện dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg.
    Giá heo hơi hôm nay 21.9.2026: Chờ động lực tăng giá- Ảnh 1.

    Giá thịt heo trên thị trường vẫn đang bình ổn

    ẢNH: ĐINH ĐANG

    Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục giữ mức cao nhất cả nước, cùng đạt 60.000 đồng/kg. Trong khi đó, phần lớn các địa phương còn lại giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg; còn Lào Cai  58.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

    Giá heo hơi tại thị trường miền Trung dao động từ 57.000 - 58.000 đồng/kg. Cụ thể, các địa phương gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng đang giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg. Các nơi khác như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg. Như vậy, chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất trong khu vực chỉ khoảng 1.000 đồng/kg, cho thấy thị trường đang tương đối ổn định.

    Thị trường miền Nam cũng chưa ghi nhận sự chuyển biến giá heo hơi đáng kể. Các thành phố như: Đồng Nai, TP.HCM, Cần Thơ và các tỉnh gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long đang cùng 58.000 đồng/kg. Cà Mau tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg

    Khu vực

    Giá thấp nhất

    Giá cao nhất

    Miền Bắc

    58.000

    60.000

    Miền Trung - Tây nguyên

    57.000

    58.000

    Miền Nam

    57.000

    58.000

    Thị trường đang đứng trước hai khả năng: Nếu nguồn cung heo xuất chuồng tiếp tục bị hạn chế trong khi sức mua cải thiện, giá có thể được hỗ trợ, đặc biệt tại miền Bắc. Ngược lại, nếu lượng heo đến tuổi xuất chuồng tăng lên và sức mua không cải thiện đáng kể, giá có thể tiếp tục đi ngang quanh vùng hiện tại. 

    Dự báo trong ngắn hạn, giá heo hơi nhiều khả năng vẫn dao động trong vùng 57.000 - 60.000 đồng/kg, với miền Bắc tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá cao nhất. Thị trường sẽ cần thêm những phiên tăng giá tại miền Trung và miền Nam, hoặc mốc 60.000 đồng/kg được mở rộng sang nhiều địa phương miền Bắc, để xác nhận xu hướng tăng rõ ràng hơn.


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