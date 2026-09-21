Giá heo hơi hôm nay 21.9.2026: Chờ động lực tăng giá

Giá thịt heo trên thị trường vẫn đang bình ổn ẢNH: ĐINH ĐANG

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục giữ mức cao nhất cả nước, cùng đạt 60.000 đồng/kg. Trong khi đó, phần lớn các địa phương còn lại giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg; còn Lào Cai 58.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Giá heo hơi tại thị trường miền Trung dao động từ 57.000 - 58.000 đồng/kg. Cụ thể, các địa phương gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng đang giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg. Các nơi khác như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg. Như vậy, chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất trong khu vực chỉ khoảng 1.000 đồng/kg, cho thấy thị trường đang tương đối ổn định.

Thị trường miền Nam cũng chưa ghi nhận sự chuyển biến giá heo hơi đáng kể. Các thành phố như: Đồng Nai, TP.HCM, Cần Thơ và các tỉnh gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long đang cùng 58.000 đồng/kg. Cà Mau tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Khu vực Giá thấp nhất Giá cao nhất Miền Bắc 58.000 60.000 Miền Trung - Tây nguyên 57.000 58.000 Miền Nam 57.000 58.000

Thị trường đang đứng trước hai khả năng: Nếu nguồn cung heo xuất chuồng tiếp tục bị hạn chế trong khi sức mua cải thiện, giá có thể được hỗ trợ, đặc biệt tại miền Bắc. Ngược lại, nếu lượng heo đến tuổi xuất chuồng tăng lên và sức mua không cải thiện đáng kể, giá có thể tiếp tục đi ngang quanh vùng hiện tại.

Dự báo trong ngắn hạn, giá heo hơi nhiều khả năng vẫn dao động trong vùng 57.000 - 60.000 đồng/kg, với miền Bắc tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá cao nhất. Thị trường sẽ cần thêm những phiên tăng giá tại miền Trung và miền Nam, hoặc mốc 60.000 đồng/kg được mở rộng sang nhiều địa phương miền Bắc, để xác nhận xu hướng tăng rõ ràng hơn.



