Giá heo hơi hôm nay 22.9.2023: Đà giảm chững lại, chờ đón tết

Thị trường tiêu thụ đang bước qua giai đoạn thấp điểm tiêu thụ

Đợt điều chỉnh giá heo hơi liên tục trong hơn nửa tháng qua có vẻ đã tạm ngừng và dần ổn định ở mức hợp lý, không quá cao đối với người tiêu dùng nhưng cũng không quá thấp để người chăn nuôi thua lỗ. Giá heo hơi bình quân cả nước đang ở mức 56.000 đồng/kg, người chăn nuôi hy vọng mức giá này ổn định để yên tâm tăng đàn đón tết.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc quanh mốc trung bình 57.000 đồng/kg. Thị trường heo hơi miền Bắc không ghi nhận thay đổi mới về giá. Hiện tại, mức giao dịch thấp nhất khu vực là 56.000 đồng/kg, đang có mặt tại Yên Bái và Lào Cai. Các tỉnh thành còn lại duy trì thu mua ổn định trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở khu vực miền Trung - Tây nguyên đồng loạt đứng yên trên diện rộng. Theo đó, thương lái tại các tỉnh Bình Định, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh Thuận và Bình Thuận đang cùng thu mua heo hơi với giá thấp nhất khu vực là 55.000 đồng/kg. Nhỉnh hơn một giá ở mức 56.000 đồng/kg gồm có Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế và Khánh Hòa. Các tỉnh còn lại neo tại ngưỡng 57.000 đồng/kg.

Ở khu vực phía nam, giá heo hơi cũng không có thay đổi mới. Theo đó, giá được ghi nhận tại các tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu là 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Heo hơi tại các tỉnh còn lại đang được giao dịch ổn định trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi dù đang giảm nhưng bù lại giá thức ăn chăn nuôi cũng giảm tương ứng. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bắp ngô các loại trong 8 tháng năm 2023 đạt trên 5,35 triệu tấn, trị giá trên 1,71 tỉ USD, giá trung bình 320,2 USD/tấn, giảm 8,6% về lượng, giảm 18% kim ngạch và giảm 10,3% về giá so với 8 tháng năm 2022. Riêng tháng 8.2023, giá bắp ngô nhập khẩu giảm 20,5%. Tương tự, giá đậu tương nhập khẩu trong tháng 8.2023 cũng giảm 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng năm 2023, giá trung bình giảm 8,5% so với 8 tháng năm 2022.