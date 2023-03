Giá heo hơi hôm nay 31.3.2023: Trong nước èo uột, thịt nhập vẫn tăng

Tiêu thụ thịt heo giảm mạnh ở cả thị trường bán lẻ nhưng vẫn chưa kích cầu được sức mua ĐINH ĐANG

Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, trong tháng 3.2023, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Ước tính tổng số lợn của cả nước đến thời điểm cuối tháng 3.2023 tăng 6,2% so với cùng thời điểm năm 2022; sản lượng thịt heo hơi xuất ước đạt 1.192.000 tấn, tăng 7,5%. Tổng số gia cầm tăng 2,4% so với cùng thời điểm năm 2022; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng quý 1 đạt 563.200 tấn, tăng 4,2%; sản lượng trứng gia cầm quý 1 đạt 4,7 tỉ quả, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi tháng 3 năm 2023 đạt 326 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 3 tháng đầu năm 2023 đạt 740,7 triệu USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa ước đạt 354,6 triệu USD, tăng 5%; nhập khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật ước đạt 302,3 triệu USD, tăng 0,5%.

Trong tháng 3.2023, giá heo hơi lẫn giá thịt gà trên cả nước đều giảm, do nguồn cung dồi dào trong khi mức tiêu thụ chậm, sức mua thịt heo, thịt gà ở các khu công nghiệp, bếp ăn tập thể giảm.

Ngày 31.3, giá heo hơi tiếp tục đi ngang ở vùng giá thấp. Giá heo hơi tại miền Bắc lặng sóng, dao động trong khoảng 48.000 - 50.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, xu hướng đi ngang vẫn đang được duy trì. Heo hơi tại hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận đang được thu mua với giá cao nhất 51.000 đồng/kg. Các địa phương khác bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi đang giao dịch ở mức 48.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi tại miền Nam không ghi nhận biến động mới. Mức giá giao dịch cao nhất 52.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cà Mau và Bà Rịa-Vũng Tàu. Các địa phương bao gồm Đồng Nai, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ và Kiên Giang duy trì thu mua heo hơi với giá 51.000 đồng/kg.

Giá heo của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam ở mức 54.500 đồng/kg.

Theo thống kê, giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu tháng 3.2023 ước đạt 490 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu 3 tháng đầu năm 2023 đạt 1,23 tỉ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khối lượng nhập khẩu đậu tương 3 tháng đầu năm 2023 đạt 521.900 tấn và 347,7 triệu USD, giảm 0,4% về lượng nhưng tăng 4,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.

Hiện kiến nghị giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% về 0% của những nhà chăn nuôi trong nước vẫn đang được Chính phủ xem xét và chưa có quyết định chính thức.