Giá heo hơi hôm nay 31.5.2023: Quay đầu giảm nhẹ

Giá heo hơi đang dao động quanh mức 58.600 đồng/kg Đ.Đ

Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, trong tháng 5.2023, chăn nuôi heo tiếp tục gặp khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào vẫn tiếp tục tăng, giá bán các loại sản phẩm không ổn định, lợi nhuận của người chăn nuôi bị giảm mạnh. Ước tính, tổng số heo của cả nước đến thời điểm cuối tháng 5 năm 2023 tăng 2,6% so với cùng thời điểm năm 2022; tổng số gia cầm tăng 1,3% so với cùng thời điểm năm 2022.

Giá heo hơi hôm nay vẫn dao động quanh mốc bình quân 58.600 đồng/kg nhưng đang có dấu hiệu giảm nhẹ. Thị trường heo hơi tại miền Bắc đồng loạt lặng sóng. Trong đó, 59.000 đồng/kg là mức giao dịch được ghi nhận tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Hà Nội. Thương lái tại các tỉnh còn lại duy trì thu mua heo hơi ổn định với giá 58.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, tỉnh Quảng Trị điều chỉnh giao dịch xuống còn 54.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các tỉnh còn lại có giá đi ngang, dao động trong khoảng 54.000 - 60.000 đồng/kg.

Ở khu vực phía nam, giá heo hơi tăng giảm 1.000 đồng/kg ở một vài nơi. Theo đó, sau khi hạ nhẹ một giá, thương lái tại tỉnh Đồng Tháp đang thu mua heo hơi với giá 57.000 đồng/kg. Tại tỉnh Bến Tre cũng giảm 1.000 đồng xuống còn 59.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giao dịch được ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng sau khi tăng 1.000 đồng/kg.

Giá heo hơi của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam duy trì ở mức 61.000 - 61.500 đồng/kg trong khi giá heo tại Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục và đang ở mức 46.600 đồng/kg.