Giá heo hơi hôm nay 3.5.2023: Nghỉ lễ không đủ kích sức mua

Giá heo hơi duy trì xu hướng đi ngang trong suốt kỳ nghỉ lễ ĐINH ĐANG

Thị trường heo hơi nhìn chung tương đối ổn định trong và sau kỳ nghỉ lễ. Tại miền Bắc, giá heo hơi duy trì xu hướng đi ngang trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Trong đó, mức giao dịch thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Tuyên Quang; giá thu mua heo hơi cao nhất khu vực 54.000 đồng/kg tại tỉnh Hưng Yên.

Tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, thị trường cũng lặng sóng, giao dịch trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Ở khu vực phía nam, giá heo hơi đứng yên, không đổi so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg

Hiện tại, giá heo hơi TP.HCM khoảng 51.000 đồng/kg và Bà Rịa-Vũng Tàu là 54.000 đồng. Thương lái tại các tỉnh thành còn lại duy trì giao dịch trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng.

Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, trong tháng 4.2023, tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Chăn nuôi heo trong tháng 4 vẫn gặp khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào vẫn tiếp tục tăng, giá bán các loại sản phẩm không ổn định, lợi nhuận của người chăn nuôi đang bị giảm mạnh. Ước tính tổng đàn heo của cả nước đến thời điểm cuối tháng 4 năm 2023 tăng 3,7% so với cùng thời điểm năm 2022; tổng số gia cầm tăng 2% so với cùng thời điểm năm 2022.

Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi trong tháng 4.2023 ước đạt 41,2 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2023 đạt 149,1 triệu USD, tăng 39,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 41,5 triệu USD, tăng 14,4%; thịt và phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 45,3 triệu USD, tăng 63,7%.