Giá heo hơi hôm nay 4.6.2024: Ngành chăn nuôi phục hồi nhanh

Tại miền Bắc, giá heo hơi cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận ở Hưng Yên và Thái Bình. Các tỉnh thành khác cùng 68.000 đồng/kg, riêng Nam Định thấp nhất với 67.000 đồng/kg.



Thị trường thuận lợi, người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn CHÍ NHÂN

Ở khu vực miền Trung và Tây nguyên, giá heo hơi cao nhất 69.000 đồng/kg ở Lâm Đồng và Bình Thuận. Ngược lại, mức giá thấp nhất 66.000 đồng/kg tại Hà Tĩnh và Quảng Trị. Các địa phương còn lại giữ giá từ 67.000 - 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi ở Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Sóc Trăng giữ được mức cao nhất cả nước với 70.000 đồng/kg. Bạc Liêu có giá thấp nhất khu vực với 67.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại có giá heo hơi từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 68.100 đồng/kg. Giá heo hơi của Công ty C.P Việt Nam 69.000 đồng/kg.

Theo Cục Chăn nuôi, tính đến thời điểm cuối tháng 5, tổng đàn heo ước tính tăng khoảng 3,8% so với tháng trước. Đàn heo có xu hướng tăng mạnh trở lại do chăn nuôi nông hộ chuyển mạnh sang bán công nghiệp, liên kết với các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chăn nuôi trang trại theo chuỗi kết hợp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và ứng dụng công nghệ tiên tiến gia tăng nên mang lại hiệu quả cao trong chăn nuôi. Thêm vào đó, công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh tốt nên người dân tích cực tái đàn và đẩy mạnh phát triển đàn heo. Một yếu tố khác giúp ngành chăn nuôi phục hồi nhanh chóng là giá thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu nhập khẩu liên tục giảm mạnh trong thời gian qua.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối dao động 78.000 - 80.000 đồng/kg. Giá thịt heo phổ biến như: ba rọi 120.000 đồng/kg, sườn non từ 150.000 đồng/kg, sườn già 105.000 đồng/kg, nạc vai 107.000 đồng/kg, chân giò rút xương 110.000 đồng/kg, ba rọi rút xương 176.000 đồng/kg…