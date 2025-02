Giá heo hơi hôm nay 5.2.2025: Đột ngột tăng mạnh

Giá heo mảnh tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM) đã tăng lên 100.000 đồng/kg ẢNH: CTV

Sau vài ngày chững giá sau tết, giá heo hơi bất ngờ tăng mạnh trên cả nước. Tại khu vực miền Bắc, heo hơi đồng loạt lên giá ở hầu hết các tỉnh thành, mức giá thu mua phổ biến từ 68.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, mức 69.000 đồng/kg được ghi nhận tại: Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình.

Tại khu vực các tỉnh, thành miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi tại nhiều địa phương tăng 2.000 đồng/kg, nâng mức giao dịch phổ biến lên 67.000 - 70.000 đồng/kg. Cụ thể, Lâm Đồng và Bình Thuận là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất vùng, đạt 70.000 đồng/kg. Tiếp đến là Ninh Thuận với giá heo hơi đạt 69.000 đồng/kg. Các địa phương khác còn lại trong khu vực đang giao dịch heo hơi trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi khu vực các tỉnh, thành phía nam cũng đang trên đà tăng nhanh. Hiện tại, heo hơi tại khu vực này có giá dao động từ 69.000 - 72.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai là địa phương xuất hiện mức 72.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Thấp hơn một giá là Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh và Đồng Tháp cùng giao dịch 71.000 đồng/kg.

Theo Công ty Quản lý chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM), trong đêm 4.2 có khoảng 2.635 con heo về chợ này. Giá heo mảnh bình quân được ghi nhận là 100.000 đồng/kg loại 1 và 95.000 đồng/kg loại 2, tăng gần 20.000 đồng/kg so với thời điểm bình thường trước tết. Nguyên nhân là do lượng thịt heo về chợ mới đạt gần 50% so với ngày thường. Lãnh đạo Công ty Quản lý chợ đầu mối Hóc Môn lý giải việc thiếu hàng chỉ là cục bộ, hiện tại chỉ mới qua tết, còn đầu tháng giêng nên nhiều người còn nghỉ tết, hàng về ít và mang tính chất thăm dò.