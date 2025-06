Giá heo hơi hôm nay 5.6.2025: Cao hơn thị trường Trung Quốc, thịt nhập tiếp tục tăng

Ở miền Bắc, giá heo hơi cao nhất 70.000 đồng/kg duy trì tại Hưng Yên và Tuyên Quang. Các tỉnh thành còn lại giữ giá từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi và thịt heo tiếp tục giữ mức cao so với các nước lân cận ẢNH: CHÍ NHÂN

Các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có giá heo hơi trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg; các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận và Tây nguyên phổ biến từ 70.000 - 74.000 đồng/kg, riêng Khánh Hòa thấp nhất với 69.000 đồng/kg.



Ở miền Nam, giá heo hơi cao nhất 75.000 đồng/kg duy trì tại Tây Ninh và Long An; ngược lại thấp nhất là Bến Tre với 72.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác trong khu vực từ 73.000 - 74.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước là 70.900 đồng/kg, cao hơn thị trường Trung Quốc 20.900 đồng/kg.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong 5 tháng qua, nhập khẩu thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ đạt 704 triệu USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 5, cả nước xảy ra 31 ổ dịch tả heo châu Phi tại 12 tỉnh thành và 2 ổ dịch viêm da nổi cục. Tính đến ngày 26.5, cả nước vẫn còn 40 ổ dịch tả heo châu Phi ở 14 tỉnh thành. So với năm ngoái, các dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm được kiểm soát và giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong thời gian tới là cao.

Tại TP.HCM, giá thịt bán lẻ tại các kênh phân phối phổ biến như đuôi heo 230.000 đồng/kg, cốt lết 114.000 đồng/kg, thịt đùi 147.000 đồng/kg, ba rọi 214.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 250.000 đồng/kg, giò heo rút xương 152.000 đồng/kg, nạc dăm 193.000 đồng/kg…