Giá heo hơi hôm nay 6.1.2025: Giữ đà tăng nhẹ

Nhu cầu tiêu thụ tăng lên giúp giá heo hơi ổn định ở mức cao ẢNH: CTV

Giá heo hơi phía bắc hôm nay ghi nhận tăng nhẹ tại một số địa phương, dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Hà Nội, Bắc Giang đạt mức cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg; Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Thái Bình 68.000 đồng/kg. Hải Dương, Ninh Bình có giá thấp nhất khu vực với 67.000 đồng/kg. Đây là mức giá lý tưởng cho người chăn nuôi khi chi phí giá thành đã xuống thấp.

Tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại một số địa phương, giá dao động từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, Lâm Đồng đang dẫn đầu khu vực, đạt 69.000 đồng/kg; Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa thấp nhất khu vực với 66.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác duy trì giá heo hơi phổ biến ở mức 68.000 đồng/kg.

Tại thị trường các tỉnh thành phía nam, giá heo hơi tiếp tục tăng nhẹ, dao động từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh có giá thu mua cao nhất khu vực, đạt 69.000 đồng/kg. TP.HCM, Bình Phước, Bình Dương ở mức 68.000 đồng/kg; An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu 66.000 đồng/kg.

Theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê và tổng hợp báo cáo của Bộ NN-PTNT, tính đến thời điểm cuối tháng 12.2024, đàn heo cả nước có khoảng 31,08 triệu con (bao gồm khoảng 4,48 triệu heo con chưa tách mẹ), tăng khoảng 3,3% (đạt 97% so với kế hoạch năm 2024), đàn gia cầm khoảng 575,1 triệu con (đạt 100,4% so với kế hoạch năm 2024). Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 8,26 triệu tấn, tăng 5,4% so với năm 2023; trong đó thịt heo hơi là 5,16 triệu tấn, tăng 6,6%; thịt gia cầm hơi 2,43 triệu tấn, tăng 5,4%. Sản lượng sữa tươi 1,23 triệu tấn, tăng 6,0%; trứng 20,2 tỉ quả, tăng 5,0%.

Sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp năm 2024 ước đạt 21,5 triệu tấn (tăng 3,4% so với năm 2023), trong đó thức ăn cho heo chiếm 55,3% (11,9 triệu tấn), thức ăn cho gia cầm chiếm 40,9% (8,8 triệu tấn), còn lại 3,7% là thức ăn cho vật nuôi khác.