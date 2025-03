Giá heo hơi hôm nay 6.3.2025: Tăng mạnh khắp nơi

Tại miền Bắc, giá heo hơi tăng 2.000 đồng ở Bắc Giang lên 77.000 đồng/kg là mức cao nhất khu vực. Ngoài ra, mức tăng 2.000 đồng còn ghi nhận được tại Yên Bái và Lào Cai cùng 75.000 và 76.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, nhiều tỉnh thành khác cùng tăng 1.000 đồng như Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang lên 76.000 đồng/kg; các tỉnh Ninh Bình và Lào Cai đạt 74.000 đồng/kg, riêng Hà Nam lên mức 75.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tăng liên tục khiến giá thịt heo tại TP.HCM nhảy múa ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung và Tây nguyên cũng ghi nhận mức tăng 2.000 đồng ở Lâm Đồng và Bình Thuận cùng 82.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Giá heo hơi tăng 1.000 đồng ở Ninh Thuận lên 80.000 đồng/kg; TP.Huế và Quảng Ngãi đạt 76.000 đồng/kg; các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa cùng tăng lên 74.000 đồng, riêng Quảng Nam 75.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi nơi tăng 2.000 đồng ở Đồng Nai lên 83.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Mức tăng 2.000 đồng còn ghi nhận ở một số nơi như Bà Rịa - Vũng Tàu lên 82.000 đồng/kg, Tây Ninh 81.000 đồng/kg và An Giang 80.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, giá heo hơi nhiều địa phương trong khu vực cũng tăng 1.000 đồng như: Bình Phước, TP.HCM cùng 81.000 đồng/kg; còn Bình Dương và Bạc Liêu lên 80.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác đứng ở mức từ 80.000 - 82.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước lên 77.600 đồng/kg. Lãnh đạo Công ty Vissan cho biết, hiện nay sức mua vẫn yếu. Cơn sốt giá chủ yếu do nguồn cung heo hơi giảm vì dịch tả heo châu Phi (ASF) hồi năm ngoái. Bên cạnh đó, giá thức ăn chăn nuôi vẫn duy trì ở mức cao, và chi phí sản xuất gia tăng. Giá heo hơi đầu vào tại kho Vissan đã tăng lên 78.000 đồng/kg vào đầu tháng này, tương đương mức tăng 16,4% so với cuối năm 2024. Đây là lý do Sở Tài chính TP.HCM đồng ý để công ty tăng giá thịt heo bình ổn thị trường từ 5 - 9%, tương đương mức tăng từ 5.000 - 13.000 đồng/kg.

Giá thịt heo bán lẻ ở TP.HCM như: thăn nội 182.000 đồng/kg, đuôi heo 252.000 đồng/kg, cốt lết 115.000 đồng/kg, thịt đùi 149.000 đồng/kg, ba rọi thường 213.000 đồngkg, ba rọi rút sườn 285.000 đồng/kg…