Giá heo hơi hôm nay 8.7.2025: Đà giảm còn kéo dài?

Thị trường miền Bắc tiếp tục đóng băng, với giá heo hơi phổ biến 68.000 đồng/kg, ngoại trừ Hải Phòng cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tiếp tục giảm ẢNH: CHÍ NHÂN

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở khu vực miền Trung, nơi giá heo hơi tại nhiều địa phương duy trì 67.000 đồng/kg. Cá biệt tại Gia Lai thấp nhất cả nước với 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Khánh Hòa cao hơn mặt bằng chung với 68.000 đồng/kg và cao nhất khu vực là Lâm Đồng 69.000 đồng/kg.

Sau nhiều ngày cầm cự, giá heo hơi ở miền Nam cũng mất mốc 70.000 đồng khi các địa phương gồm TP.HCM, Đồng Nai và Cà Mau đồng loạt giảm 1.000 đồng còn 69.000 đồng/kg, bằng với Tây Ninh. Các tỉnh thành: Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long đồng giá 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm còn 67.900 đồng/kg, mức chênh lệch không đáng kể giữa các khu vực. Tại thị trường Trung Quốc, giá heo hơi 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi liên tục hạ nhiệt trong khoảng 2 tháng qua do nguồn cung được cải thiện. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính đến cuối tháng 6 tổng đàn heo cả nước tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2024, sản lượng heo thịt xuất chuồng ước đạt 2,7 triệu tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh việc đàn heo tăng thì giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm lại giảm, so với cùng kỳ năm trước giá nhập khẩu bình quân đậu nành giảm 14%, lúa mì giảm 3,2%. Do vậy, nhiều chuyên gia dự báo xu hướng giảm giá heo hơi có thể tiếp tục kéo dài trong thời gian tới.

Tại thị trường TP.HCM, giá một số sản phẩm thịt phổ biến giảm nhẹ như cốt lết 110.000 đồng/kg, thịt đùi 134.000 đồng/kg, ba rọi 204.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 233.000 đồng/kg, giò heo rút xương 143.000 đồng/kg, nạc dăm 188.000 đồng/kg…