Giá heo hơi hôm nay 9.4.2024: Biến động nhẹ

Thị trường miền Bắc, giá heo hơi cao nhất là 61.000 đồng/kg ghi nhận tại Bắc Giang, Hưng Yên và Thái Nguyên. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 60.000 đồng/kg.

Thị trường tiếp tục duy trì mức giá có lợi cho người chăn nuôi NGỌC DƯƠNG

Khu vực miền Trung và Tây nguyên, mức giá 61.000 đồng/kg duy trì tại Lâm Đồng. Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa tiếp tục có giá heo hơi thấp nhất cả nước với 58.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác có giá phổ biến từ 59.000 - 60.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai giảm 1.000 đồng về mức 60.000 đồng/kg. Hiện tại, ở khu vực miền Đông giá heo hơi cao nhất là 61.000 đồng/kg tại Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương.

Trong khi đó, tại miền Tây giá heo hơi giảm 1.000 đồng xuống 59.000 đồng/kg ở Vĩnh Long, Cần Thơ và Hậu Giang. Còn Bến Tre giảm 1.000 đồng xuống còn 58.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Đồng Tháp vẫn là nơi có giá heo hơi cao nhất với 62.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại có giá heo hơi phổ biến từ 59.000 - 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước mức 59.700 đồng/kg. Giá heo hơi của các doanh nghiệp lớn từ 61.000 - 63.000 đồng/kg.

Với mức giá heo hơi hiện nay, người chăn nuôi lời từ 300.000 - 500.000 đồng/con khi xuất chuồng, bù đắp thời gian thua lỗ kéo dài trong năm 2023. Nhiều người chăn nuôi đã bắt đầu tái đàn khiến giá heo giống tăng nhẹ. Giá heo giống miền Bắc tăng 50.000 đồng lên đến 1,6 triệu đồng/con (7 - 10kg), miền Trung 1,4 triệu đồng/con và miền Nam từ 1,3 - 1,48 triệu đồng/con.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong quý 1, tình hình chăn nuôi heo trên cả nước có nhiều khởi sắc hơn so với các tháng trước và cùng kỳ năm ngoái do giá bán thịt heo tăng đều. Tính đến thời điểm cuối tháng 3.2024, giá heo tăng 3,3% so với cùng thời điểm năm 2023. Hiện nay, tại một số tỉnh Tây nguyên và Đông Nam bộ như Đắk Nông, Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh... đang có tốc độ tăng trưởng chăn nuôi khá cao do các doanh nghiệp mở rộng sản xuất và nhiều doanh nghiệp mới đi vào hoạt động.

Tại TP.HCM, sức tiêu thụ ổn định, giá heo mảnh tại chợ đầu mối dao động 70.000 - 75.000 đồng/kg. Giá thịt heo phổ biến như: thịt ba rọi 107.000 đồng/kg, sườn non từ 140.000 đồng/kg, sườn già 96.000 đồng/kg, nạc vai 95.000 đồng/kg, chân giò rút xương 106.000 đồng/kg, ba rọi rút xương 165.000 đồng/kg…