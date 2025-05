Giá heo hơi hôm nay 9.5.2025: Bất ngờ tăng trở lại

Nguồn thịt cung cấp cho thị trường đang tăng lên trong khi sức mua vẫn còn yếu ẢNH: ĐINH ĐANG

Tại thị trường phía bắc, sau nhiều ngày liên tục giữ giá đi ngang, giá heo hơi khu vực này đã tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành. Cụ thể, ngoài Yên Bái, Lào Cai, Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định giao dịch tại mức 67.000 đồng/kg, các địa phương còn lại mua bán heo hơi với giá 68.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi được điều chỉnh trái chiều ở một số địa phương. Trong khi Thanh Hóa và Nghệ An cùng lên một giá, đạt 68.000 đồng/kg thì ở chiều ngược lại, heo hơi tại Quảng Bình và Quảng Trị hạ giá, lần lượt về mức 69.000 đồng/kg và 68.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi tại các địa phương trong vùng vẫn có sự chênh lệch khá lớn, dao động trong khoảng 67.000 - 73.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi khu vực phía nam cũng đảo chiều tăng sau nhiều ngày giữ xu hướng đi xuống. Diễn biến phiên giao dịch hôm nay cho thấy heo hơi tăng 1.000 đồng/kg tại Cà Mau, đạt 74.000 đồng/kg. Trong khi đó, Long An ghi nhận tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 75.000 đồng/kg. Khu vực phía nam hiện đang có giá heo hơi cao nhất cả nước, dao động từ 73.000 - 75.000 đồng/kg.

Theo Cục Thống kê, tính đến cuối tháng 4.2025, tổng đàn heo của cả nước ước tăng 3% so với cùng kỳ năm trước nhờ vào công tác kiểm soát dịch tả heo châu Phi hiệu quả. Một số địa phương có mức tăng mạnh sản lượng chăn nuôi như Bình Định tăng 9,5%; Nghệ An tăng gần 4%, Phú Thọ tăng 3,9%... Trong khi đó, nhập khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 581,9 triệu USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2024 đã bổ sung nguồn cung cho thị trường nội địa.