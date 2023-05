Thương hiệu 'heo ăn chay' vào top 5 doanh nghiệp chăn nuôi lớn nhất nước

Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 diễn ra hôm 10.5, ban lãnh đạo Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam (BaF) cho biết trong năm qua, ngành chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với các vấn đề liên quan đến dịch bệnh, đứt gãy chuỗi cung ứng nguồn nguyên liệu đầu vào, trong khi giá heo hơi đầu ra liên tục sụt giảm trong thời gian dài. Bên cạnh đó, tỷ giá và lãi suất tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các công ty.

BaF ra mắt thương hiệu 'heo ăn chay' độc quyền vào tháng 10.2022 H.M

Tuy nhiên, đây là lại năm cho thấy sự tăng trưởng về quy mô của BaF khi vươn lên vị trí top 5 doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn nhất cả nước. Về mảng FEED, công ty đã đưa vào vận hành 3 nhà máy cám "chay" sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN) nguồn gốc 100% thực vật, không chất tạo nạc, đảm bảo dinh dưỡng cho vật nuôi. Ba nhà máy có công suất khoảng 460.000 tấn/năm, đạt 2 chứng nhận thế giới cao nhất về hệ thống quản lý chất lượng sản xuất TACN là Global Gap CFM 3.0 và FSSC 22000 Ver 5.1.

Về mảng FARM, BaF đưa vào vận hành và khởi công một loạt trại nâng số lượng trang trại đang vận hành và triển khai lên 23 trang trại. Hệ thống trang trại khép kín của BaF áp dụng công nghệ hiện đại đến từ châu Âu, công nghệ cho ăn tự động thông qua hệ thống điều khiển trung tâm giúp giảm thiểu tiếp xúc giữa người đối với vật nuôi, hạn chế tối đa dịch bệnh, tiết giảm đáng kể chi phí nhân công, tỷ lệ tuần hoàn nước 95%. Tính đến cuối năm 2022, tổng đàn của BaF lên đến 200.000 đầu heo (17.000 heo nái và 120.000 heo thịt), tăng mạnh so với đầu kỳ.

Ở mảng FOOD, doanh nghiệp này đã ra mắt thành công sản phẩm heo ăn chay BAF Meat chất lượng cao sử dụng hoàn toàn nguồn cám chay có nguồn gốc đạm thực vật. Song song, liên tiếp mở rộng chuỗi phân phối với hơn 60 cửa hàng Siba Food và hơn 300 Meat Shop trải dài khắp Việt Nam. Tổng sản lượng heo bán ra trong năm 2022 đạt hơn 303.500 con, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, doanh thu thuần hợp nhất cả năm đạt 7.083 tỉ đồng đến từ hoạt động chăn nuôi và bán nông sản, hoàn thành 119% kế hoạch năm. Doanh thu từ mảng chăn nuôi đạt gần 1.373 tỉ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ. Cơ cấu doanh thu có sự chuyển dịch mạnh mẽ khi mảng chăn nuôi vươn lên chiếm gần 19% trong cơ cấu doanh thu so với mức 7% cùng kỳ, khẳng định sự chuyển mình trong chiến lược trở thành tập đoàn chăn nuôi hiện đại theo mô hình 3F hàng đầu tại Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 338 tỉ đồng, 288 tỉ đồng.

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, đặt mục tiêu doanh thu thuần 6.914 tỉ đồng - tăng 16% so với kế hoạch năm 2022. Đối với kế hoạch lợi nhuận sau thuế, đại hội đặt kế hoạch 301 tỉ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2022. Với sự phát triển về quy mô chuồng trại, sản lượng heo bán ra trong năm 2023 dự kiến 348.770 con, tăng 14% so với thực hiện năm 2022.

Ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch HĐQT BaF (giữa) phát biểu tại ĐHĐCĐ

Đại hội lần này thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 17% bằng cổ phiếu. Đây là mức cổ tức cao trong bối cảnh tập trung các nguồn lực để phát triển hệ thống trang trại và chuỗi phân phối. Bên cạnh đó, đại hội cũng thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP tỷ lệ 5% và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:47 (47,677%), giá bán 10.000 đồng/cổ phần. Tổng số tiền thu về dự kiến là 750 tỉ đồng, nâng vốn điều lệ lên 2.435 tỉ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động chăn nuôi, kinh doanh nông sản, góp vốn vào các công ty con để thực hiện xây dựng trang trại.

Trong năm 2023, HĐQT công ty định hướng đẩy nhanh đưa vào vận hành 7 trang trại và tiếp tục khởi công thêm 6 trang trại theo chiến lược mở rộng quy mô chuồng trại. Dự kiến, tổng đàn cuối năm 2023 sẽ đạt 337.000 đầu heo, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Tại phần thảo luận, ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch HĐQT BaF thông tin, trong bối cảnh dịch ASF đang hoành hành thời gian qua, tổng đàn heo của Việt Nam bị hao hụt 20 - 25%. Giá heo giao dịch quanh vùng đáy đã khiến nông hộ bán ra ồ ạt và hạn chế việc tái đàn, nông hộ phụ thuộc vào con giống nên giá vốn lên đến 53.000 - 54.000 đồng/kg. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học, hạn chế tối đa được dịch bệnh nên BaF giữ được giá vốn chỉ quanh mức 45.000 đồng/kg. Dưới tác động của dịch bệnh, dự kiến giá heo sẽ tăng trở lại vào các tháng tiếp theo.

"BaF đang tích cực tăng quy mô đàn để đón sóng tăng giá heo trong thời gian sắp đến. Định hướng tiếp tục mở rộng hệ thống trang trại hiện đại, đưa vào vận hành thêm 9 trại vào cuối năm 2024. Dự kiến, tổng đàn sẽ đạt 90.000 heo nái và 2,2 triệu heo thương phẩm" - ông Trương Sỹ Bá nói.