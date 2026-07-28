Giá iPhone 17 chính hãng giảm tại nhiều đại lý

Giá iPhone 17 bắt đầu hạ nhiệt

So với mức giá công bố ban đầu, một số phiên bản thuộc iPhone 17 series hiện có giá bán thấp hơn tại các đại lý chính hãng. Mức điều chỉnh không đồng đều, tùy model, dung lượng, màu sắc và chương trình áp dụng tại từng thời điểm.

Diễn biến này có thể liên quan đến việc sản phẩm đã qua giai đoạn mở bán đầu tiên, nguồn cung ổn định hơn và các hệ thống tăng ưu đãi để kích cầu. Vì giá có thể thay đổi theo khu vực và hình thức thanh toán, người mua nên kiểm tra mức giá cuối cùng trước khi lựa chọn.

Mặt bằng giá iPhone 17 chính hãng đang dần dễ tiếp cận hơn sau giai đoạn mở bán đầu tiên.

Người mua hưởng lợi gì?

Việc giá giảm không chỉ giúp hạ chi phí sở hữu ban đầu, mà còn mở ra cơ hội lên đời ở nhóm khách đang dùng máy cũ vài năm. Với những ai đang quan tâm iPhone, yếu tố đáng chú ý lúc này là so sánh chênh lệch thực tế giữa các phiên bản để chọn đúng nhu cầu, thay vì mua sớm với mức giá cao.

Tại Thế Giới Di Động, người dùng có thể tham khảo iPhone Apple chính hãng với mức giá tốt, đồng thời được hỗ trợ trả góp 0% và hưởng chính sách bảo hành chính hãng.