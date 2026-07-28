Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Giá iPhone 17 chính hãng giảm tại nhiều đại lý

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
Sau nhiều tháng mở bán, giá một số phiên bản iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam đã được điều chỉnh, đi kèm các chương trình thu cũ, quà tặng hoặc ưu đãi thanh toán tùy hệ thống.

Giá iPhone 17 bắt đầu hạ nhiệt

So với mức giá công bố ban đầu, một số phiên bản thuộc iPhone 17 series hiện có giá bán thấp hơn tại các đại lý chính hãng. Mức điều chỉnh không đồng đều, tùy model, dung lượng, màu sắc và chương trình áp dụng tại từng thời điểm.

Diễn biến này có thể liên quan đến việc sản phẩm đã qua giai đoạn mở bán đầu tiên, nguồn cung ổn định hơn và các hệ thống tăng ưu đãi để kích cầu. Vì giá có thể thay đổi theo khu vực và hình thức thanh toán, người mua nên kiểm tra mức giá cuối cùng trước khi lựa chọn.

Giá iPhone 17 chính hãng giảm tại nhiều đại lý- Ảnh 1.

Mặt bằng giá iPhone 17 chính hãng đang dần dễ tiếp cận hơn sau giai đoạn mở bán đầu tiên.

Người mua hưởng lợi gì?

Việc giá giảm không chỉ giúp hạ chi phí sở hữu ban đầu, mà còn mở ra cơ hội lên đời ở nhóm khách đang dùng máy cũ vài năm. Với những ai đang quan tâm iPhone, yếu tố đáng chú ý lúc này là so sánh chênh lệch thực tế giữa các phiên bản để chọn đúng nhu cầu, thay vì mua sớm với mức giá cao.

Tại Thế Giới Di Động, người dùng có thể tham khảo iPhone Apple chính hãng với mức giá tốt, đồng thời được hỗ trợ trả góp 0% và hưởng chính sách bảo hành chính hãng.

Khám phá thêm chủ đề

giá iPhone 17 Giá iPhone 17 chính hãng giảm tại nhiều đại lý Giá iPhone 17 bắt đầu hạ nhiệt Thế Giới Di Động iPhone 17 Iphone

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận