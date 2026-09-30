Giá iPhone 18 Pro sau gần 2 tuần mở bán có gì đáng chú ý?

Tại thời điểm viết bài (30.9.2026), iPhone 18 Pro bản 256GB được niêm yết 38.990.000 đồng, bản 512GB là 45.490.000 đồng, 1TB là 58.490.000 đồng và 2TB là 77.990.000 đồng. Các mức này trùng với bảng giá công bố ngày 15.9, nghĩa là máy chưa được giảm giá sau gần hai tuần lên kệ.

iPhone 18 Pro màu Đỏ Burgundy, một trong bốn màu của máy ẢNH: APPLE

Theo ghi nhận tại một số nhà bán lẻ, phiên bản Pro đang có sẵn ở nhiều cửa hàng, người mua gần như không phải chờ.

Giữa các bản, mức chênh không đều: lên 512GB thêm 6,5 triệu đồng, lên 1TB thêm 13 triệu đồng, lên 2TB thêm 19,5 triệu đồng nữa. Bản 256GB đủ cho chụp ảnh, lướt mạng nếu quen dùng iCloud. Ai hay quay video 4K dài nên nhắm 512GB, còn 1TB, 2TB hợp với người quay ProRes thường xuyên.

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