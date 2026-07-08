Gia Lai biến rừng đặc dụng thành điểm du lịch sinh thái

Ngày 8.7, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt đề án phát triển tại 2 khu rừng đặc dụng có giá trị đa dạng sinh học hàng đầu Tây nguyên là Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng nhằm mở ra hướng phát triển mới cho du lịch sinh thái.

Không chỉ khai thác lợi thế về cảnh quan nguyên sơ, hệ sinh thái rừng và văn hóa bản địa, các đề án còn đặt mục tiêu đưa hai khu rừng trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần tạo sinh kế cho người dân và tăng nguồn lực phục vụ công tác bảo tồn.

Hai "viên ngọc xanh" được đánh thức

Theo các quyết định vừa được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt, du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng sẽ được phát triển theo định hướng đến năm 2045, lấy bảo tồn thiên nhiên làm nền tảng, kết hợp khai thác hợp lý các giá trị cảnh quan, đa dạng sinh học và bản sắc văn hóa địa phương.

Thác nước K50 (ở Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng) vừa hùng vĩ vừa hoang sơ, thu hút những người yêu trekking và khám phá thiên nhiên ẢNH: TRẦN HIẾU

Đối với Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, mục tiêu đến năm 2030 là thu hút ít nhất 3 nhà đầu tư tham gia liên doanh, liên kết phát triển du lịch; hình thành ba điểm du lịch trọng tâm gồm Trung tâm Dịch vụ hành chính, điểm nghỉ dưỡng sinh thái Bãi Nai và điểm nghỉ dưỡng sinh thái Kon Ka Kinh. Đến năm 2045, khu vực này dự kiến mở rộng thêm điểm trải nghiệm văn hóa sinh thái Suối Ngọc và Nhà Đầm, đưa doanh thu từ hoạt động du lịch lên khoảng 78 tỉ đồng mỗi năm.

Trong khi đó, Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng đặt mục tiêu đón khoảng 30.000 lượt khách vào năm 2030, trong đó khách quốc tế chiếm tối thiểu 10%; doanh thu từ du lịch đạt khoảng 30 tỉ đồng mỗi năm. Xa hơn, đến năm 2045, khu bảo tồn kỳ vọng thu hút khoảng 150.000 lượt khách, doanh thu trên 225 tỉ đồng mỗi năm và từng bước tự chủ hoàn toàn kinh phí phục vụ công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học từ nguồn thu du lịch.

Điểm nổi bật của các đề án là phát triển du lịch sinh thái dựa trên những giá trị vốn có của rừng, hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái.

Tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, quy hoạch xác định 5 điểm du lịch với tổng diện tích hơn 1.086 ha cùng 12 tuyến tham quan dài khoảng 201 km. Du khách sẽ có cơ hội chinh phục đỉnh Kon Ka Kinh, khám phá đỉnh Đá Trắng, thác Pho Tượng, thác 95, Thác P'Ne, quần thể cây đa cổ thụ, rừng pơ mu, rừng hỗn giao lá rộng - lá kim hay những cung đường xuyên rừng nguyên sinh.

Một cây đa tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đã được công nhận là cây di sản Việt Nam vào năm 2025 ẢNH: TRẦN HIẾU

Ở Kon Chư Răng, quy hoạch gồm 5 điểm du lịch trên diện tích khoảng 500 ha và 8 tuyến tham quan dài khoảng 190 km. Những điểm đến như rừng Tùng Ecolodge, thác Hang Én (thác K50), khu trải nghiệm Tóc Tiên - thác 5 tầng hay các tuyến trekking xuyên rừng được kỳ vọng sẽ tạo nên những sản phẩm đặc trưng cho du lịch sinh thái của Gia Lai trong những năm tới.

Phát triển nhưng không đánh đổi môi trường

Một trong những nguyên tắc xuyên suốt của 2 đề án là phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn rừng và đa dạng sinh học.

Theo đó, các hoạt động nghỉ dưỡng không được triển khai trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; mọi công trình phải hài hòa với cảnh quan, ưu tiên vật liệu thân thiện môi trường, không làm thay đổi hiện trạng tự nhiên và không ảnh hưởng đến sinh cảnh của các loài động, thực vật quý hiếm...

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đi khảo sát Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ngày 9.8.2025 ẢNH: TRẦN HIẾU

Đáng chú ý, các khu rừng sẽ được phép tự tổ chức hoạt động du lịch hoặc hợp tác, liên kết, cho thuê môi trường rừng theo quy định của luật Lâm nghiệp để phát triển dịch vụ. Tuy nhiên, mọi hoạt động đều phải đặt mục tiêu bảo tồn hệ sinh thái, cảnh quan và đa dạng sinh học lên hàng đầu.

Với tổng nguồn vốn dự kiến hơn 881 tỉ đồng cho cả 2 đề án, Gia Lai kỳ vọng tạo thêm động lực để phát triển du lịch sinh thái theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.