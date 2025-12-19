Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Gia Lai đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng nâng cấp hạ tầng y tế

Đức Nhật
Đức Nhật
19/12/2025 17:17 GMT+7

Tỉnh Gia Lai dự kiến dành hơn 7.000 tỉ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng y tế trong giai đoạn 2026 - 2030, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII vừa thông qua nghị quyết ban hành Đề án phát triển hệ thống y tế tỉnh đến năm 2030. Theo đề án, trong giai đoạn đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, ngành y tế tỉnh dự kiến bố trí khoảng 7.040 tỉ đồng để đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng y tế nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Theo định hướng, Gia Lai tập trung đầu tư theo ba trục chính. Đối với tuyến tỉnh và các bệnh viện chuyên sâu, tỉnh ưu tiên hoàn thiện hạ tầng, từng bước đưa các cơ sở y tế lớn đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I.

Trong đó, BVĐK trung tâm tỉnh Gia Lai được phát triển theo hướng đảm nhận chức năng vùng; BVĐK Gia Lai, BVĐK khu vực Bồng Sơn, Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Nhi được đầu tư đạt chuẩn hạng I. Đáng chú ý, năm 2026, tỉnh sẽ thành lập Bệnh viện Sản - Nhi nhằm chuyên sâu hóa công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Gia Lai đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng nâng cấp hạ tầng y tế- Ảnh 1.

BVĐK trung tâm tỉnh Gia Lai được phát triển theo hướng đảm nhận chức năng vùng

Song song đó, các bệnh viện chuyên khoa và bệnh viện khu vực khác được đầu tư để đạt chuẩn hạng II. Tỉnh cũng quy hoạch thành lập 3 BVĐK khu vực tại An Khê, Ayun Pa và Đức Cơ, góp phần giảm tải cho tuyến tỉnh, rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế của người dân, nhất là tại các địa bàn xa trung tâm.

Ở tuyến cơ sở, hệ thống trung tâm y tế và trạm y tế xã tiếp tục được đầu tư hoàn thiện hạ tầng theo chuẩn mới; đồng thời tỉnh sẽ thành lập Trung tâm Cấp cứu 115, tham gia mạng lưới cấp cứu ngoại viện quốc gia. Mạng lưới phục hồi chức năng cũng được phát triển tại tất cả BVĐK tuyến tỉnh và trung tâm y tế, đáp ứng nhu cầu điều trị, chăm sóc dài hạn.

Gia Lai đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng nâng cấp hạ tầng y tế- Ảnh 2.

Cán bộ y tế Gia Lai hướng dẫn vận hành ki-ốt y tế thông minh

ẢNH: SỞ Y TẾ GIA LAI

Cùng với đó, Gia Lai khuyến khích y tế tư nhân, ưu tiên quỹ đất sạch để thu hút đầu tư các bệnh viện, cơ sở phục hồi chức năng, viện dưỡng lão và dịch vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, tỉnh xác định nhân lực y tế cơ sở là khâu then chốt. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc, thông qua các giải pháp đồng bộ như luân phiên bác sĩ tuyến trên về tuyến xã, xây dựng đội ngũ bác sĩ cơ hữu tại chỗ, gắn với chính sách thu hút, đãi ngộ phù hợp…

Xem thêm bình luận