Gia Lai: Khởi tố vụ án mua bán 7 cô gái rồi ép phục vụ massage

Ngày 4.11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ bị can để điều tra, làm rõ vụ việc “mua bán người dưới 16 tuổi và giữ người trái pháp luật”, liên quan đến 7 cô gái bị ép viết giấy nợ, bắt phục vụ trong cơ sở massage ở tỉnh này.

Theo đó, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố các bị can gồm: Trịnh Thị Mai (40 tuổi, ở P.Cheo Reo, TX.Ayun Pa, Gia Lai), Trần Minh Chung (38 tuổi, ở xã Ia Hiao, H.Phú Thiện, Gia Lai) về hành vi “giữ người trái pháp luật” và “mua bán người dưới 16 tuổi”; Chế Thành Long (19 tuổi, nhân viên quán Mai Thy, ở xã An Hòa, H.An Lão, Bình Định) về hành vi “giữ người trái pháp luật”; Lê Văn Nghiêm (31 tuổi, ở TP.Thuận An, Bình Dương) về hành vi “mua bán người dưới 16 tuổi”. Lê Văn Nghiêm đang bị Công an TP.Thuận An tạm giam trong một vụ mua bán người khác.

Theo điều tra ban đầu, Trịnh Thị Mai và Trần Minh Chung cùng góp vốn kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ và massage Mai Thy tại xã Ia Hiao, H.Phú Thiện, Gia Lai, hoạt động từ tháng 1.2022.

Thông qua các mối quan hệ, Mai quen người tên Đạt (28 tuổi, trú Q.Gò Vấp, TP.HCM). Biết người này có mối quan hệ để tìm nhân viên làm massage nên Mai nhờ Đạt tìm người.





Sau đó, Đạt chụp hình các cô gái, gửi cho Mai chọn lựa, đồng thời thông báo số tiền họ đang nợ ở cơ sở massage cũ. Thực tế, các nhân viên nữ này bị ép buộc phải ghi giấy nợ.

Các cô gái bị Đạt “sang tay” cho cơ sở Mai Thy với giá từ 40 - 60 triệu đồng/người. Tổng cộng 7 cô gái trong độ tuổi từ 13 - 22 được cơ sở Mai Thy mua lại với giá hơn 300 triệu đồng.

Cơ sở Mai Thy đã ép các cô gái trên viết giấy nợ tiền, ép ghi tự nguyện ở trong quán không đi đâu cho đến khi trả hết số tiền. Tại đây, 7 cô gái bị bắt làm nhân viên massage kích dục. Cơ sở này đặt ra quy định nếu tự ý rời đi mà không có sự đồng ý của chủ cơ sở sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng/người.

Hiện vụ mua bán người này đang được Công an Gia Lai điều tra, làm rõ.