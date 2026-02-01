Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Gia Lai mời gọi đầu tư hàng loạt dự án điện năng lượng tái tạo

Đức Nhật
Đức Nhật
01/02/2026 11:20 GMT+7

Tỉnh Gia Lai kêu gọi đầu tư 12 dự án điện năng lượng tái tạo tại khu vực phía tây, tổng vốn khoảng 22,3 nghìn tỉ đồng, kỳ vọng cung cấp khoảng 700 MW điện sạch cho hệ thống điện quốc gia.

Ngày 1.2, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành thông báo mời quan tâm, đầu tư 12 dự án điện năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

- Ảnh 1.

Tỉnh Gia Lai mời gọi đầu tư 12 dự án điện năng lượng tái tạo ở khu vực phía tây tỉnh

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Các dự án nhằm cung cấp nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giảm tổn thất trong truyền tải điện.

Đồng thời, các dự án còn tạo nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới.

Theo đó, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 12 dự án điện gió tại khu vực phía tây của tỉnh.

Trong số này, dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất là Nhà máy điện gió Xã Trang, với vốn đầu tư hơn 6.750 tỉ đồng (triển khai cả 2 giai đoạn), đặt tại xã Kdang. Tiếp theo là dự án Nhà máy điện gió Bờ Ngoong, có tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng, triển khai tại xã Ia Băng và xã Bờ Ngoong.

- Ảnh 2.

Các dự án nhằm cung cấp nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dự án có mức đầu tư thấp nhất trong danh mục là Nhà máy điện mặt trời Ia Rsươm - Bitexco - TôNa, với tổng vốn đầu tư 198 tỉ đồng, triển khai tại xã Uar.

Tính chung, 12 dự án điện năng lượng tái tạo được tỉnh Gia Lai mời gọi đầu tư có tổng công suất lắp đặt hơn 700 MW, với tổng mức đầu tư ước khoảng 22.300 tỉ đồng.

Tin liên quan

Dự án điện gió nghìn tỉ tại Cà Mau không phát hiện sai phạm sau thanh tra

Dự án điện gió nghìn tỉ tại Cà Mau không phát hiện sai phạm sau thanh tra

Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định Công ty TNHH MTV Năng lượng Viên An Cà Mau không có vi phạm trong quản lý, sử dụng khu vực biển và bảo vệ môi trường tại Dự án Nhà máy điện gió Viên An.

Khám phá thêm chủ đề

điện năng lượng tái tạo Điện gió điện mặt trời Thu ngân sách an ninh năng lượng Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận