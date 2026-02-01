Gia Lai mời gọi đầu tư hàng loạt dự án điện năng lượng tái tạo

Ngày 1.2, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành thông báo mời quan tâm, đầu tư 12 dự án điện năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Gia Lai mời gọi đầu tư 12 dự án điện năng lượng tái tạo ở khu vực phía tây tỉnh

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Các dự án nhằm cung cấp nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giảm tổn thất trong truyền tải điện.

Đồng thời, các dự án còn tạo nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới.

Theo đó, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 12 dự án điện gió tại khu vực phía tây của tỉnh.

Trong số này, dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất là Nhà máy điện gió Xã Trang, với vốn đầu tư hơn 6.750 tỉ đồng (triển khai cả 2 giai đoạn), đặt tại xã Kdang. Tiếp theo là dự án Nhà máy điện gió Bờ Ngoong, có tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng, triển khai tại xã Ia Băng và xã Bờ Ngoong.

Các dự án nhằm cung cấp nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dự án có mức đầu tư thấp nhất trong danh mục là Nhà máy điện mặt trời Ia Rsươm - Bitexco - TôNa, với tổng vốn đầu tư 198 tỉ đồng, triển khai tại xã Uar.

Tính chung, 12 dự án điện năng lượng tái tạo được tỉnh Gia Lai mời gọi đầu tư có tổng công suất lắp đặt hơn 700 MW, với tổng mức đầu tư ước khoảng 22.300 tỉ đồng.