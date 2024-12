Gia Lai: Một bé tử vong do bệnh dại, 10 người bị phơi nhiễm

Nạn nhân là cháu C. (5 tuổi), trú tại làng Thung, xã Ia Kly, H.Chư Prông (Gia Lai). Trước đó, ngày 10.11, cháu C. bị chó nhà cắn vào tay.

Theo người nhà cháu C., con chó này được gia đình mới xin về nuôi. Sau khi bị chó cắn, họ đã không đưa cháu C. đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm huyết thanh kháng dại và vắc xin phòng dại.

Hai ngày sau, con chó tiếp tục cắn vào đầu của cháu C. gây xước nhẹ. Sau đó, con chó này còn cắn thêm 10 người nữa, là những người thân trong nhà và hàng xóm.

Chó ở các làng quê ít được tiêm vắc xin phòng dại ẢNH: TRẦN HIẾU

Tất cả những người bị chó cắn đều không tiêm vắc xin. Sáng 4.12, cháu C. xuất hiện các triệu chứng như sợ nước, sợ gió, nôn ói… và lên cơn co giật. Trưa cùng ngày, người nhà đưa cháu đến Trung tâm Y tế H.Chư Prông điều trị. Nhân viên y tế tại đây chẩn đoán cháu bị mắc bệnh dại, nên gia đình chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi Gia Lai. Tuy nhiên, cháu C. có những diễn biến xấu và tử vong vài giờ sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng H.Chư Prông đã kiểm tra những người tiếp xúc gần với cháu C. để có biện pháp điều trị kịp thời, đồng thời lập danh sách 10 trường hợp có nguy cơ phơi nhiễm cao để tiêm phòng vắc xin bệnh dại.

Gia Lai là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về số ca tử vong do bệnh dại. Số lượng chó thả rông nhiều và ý thức phòng chống bệnh dại kém là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 7 trường hợp tử vong do bệnh dại.