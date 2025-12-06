Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Gia Lai quyết liệt phòng chống bệnh dại

Đức Nhật
Đức Nhật
06/12/2025 11:46 GMT+7

Ngành y tế tỉnh Gia Lai đang tăng cường tiêm vắc xin, giám sát cộng đồng và siết quản lý chó mèo nhằm giảm nguy cơ lây truyền, ngăn chặn các ca tử vong do bệnh dại.

Ngày 6.12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Gia Lai, cho biết trong tháng 12.2025 địa phương ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại, nâng tổng số ca tử vong từ đầu năm lên 9 trường hợp. Các ca bệnh xuất hiện ở những địa bàn như: Chư Păh, Chư Pưh, Ia Grai, Ia Pa, Phú Thiện, Phù Mỹ và Chư Sê.

Gia Lai quyết liệt phòng chống bệnh dại - Ảnh 1.

Trẻ dưới 6 tuổi trong vùng dịch sẽ được tiêm vắc xin phòng dại

ẢNH: CDC GIA LAI

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dại, ngành y tế đã đẩy mạnh truyền thông, khuyến cáo người dân khi bị chó mèo cắn, cào hoặc nghi phơi nhiễm phải đến ngay cơ sở y tế để tiêm vắc xin và huyết thanh phòng dại. Người nuôi chó mèo được vận động ký cam kết thực hiện "5 không": không nuôi khi chưa tiêm phòng; không nuôi nhưng không khai báo; không thả rông; không để chó cắn người; không gây ô nhiễm môi trường.

CDC Gia Lai cũng đã phân bổ 2.500 liều vắc xin và huyết thanh phòng dại cho 17 trung tâm y tế khu vực phía Tây tỉnh để phục vụ điều trị dự phòng miễn phí. Nguồn vắc xin này được ưu tiên cho những nhóm nguy cơ cao như nhân viên thú y, nhân viên y tế, người tham gia phòng chống bệnh dại, trẻ dưới 6 tuổi trong vùng dịch, hộ nghèo khu vực II, III và người có công.

Theo CDC Gia Lai, mục tiêu của tỉnh là bảo đảm người dân, đặc biệt là người phơi nhiễm, được tiếp cận vắc xin và huyết thanh kịp thời, đúng đối tượng; đồng thời duy trì hoạt động truyền thông phòng chống bệnh dại tại 100% xã, phường.

Ngành chức năng khuyến cáo bệnh dại vẫn là bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần như 100% khi phát bệnh. Vì vậy, người dân tuyệt đối không được chủ quan khi bị chó mèo cắn, cào hoặc tiếp xúc với vật nuôi nghi dại.

Khám phá thêm chủ đề

Gia Lai Y tế Gia Lai Bệnh dại phòng chống bệnh dại chó mèo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận