Gia Lai quyết liệt phòng chống bệnh dại

Ngày 6.12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Gia Lai, cho biết trong tháng 12.2025 địa phương ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại, nâng tổng số ca tử vong từ đầu năm lên 9 trường hợp. Các ca bệnh xuất hiện ở những địa bàn như: Chư Păh, Chư Pưh, Ia Grai, Ia Pa, Phú Thiện, Phù Mỹ và Chư Sê.

Trẻ dưới 6 tuổi trong vùng dịch sẽ được tiêm vắc xin phòng dại ẢNH: CDC GIA LAI

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dại, ngành y tế đã đẩy mạnh truyền thông, khuyến cáo người dân khi bị chó mèo cắn, cào hoặc nghi phơi nhiễm phải đến ngay cơ sở y tế để tiêm vắc xin và huyết thanh phòng dại. Người nuôi chó mèo được vận động ký cam kết thực hiện "5 không": không nuôi khi chưa tiêm phòng; không nuôi nhưng không khai báo; không thả rông; không để chó cắn người; không gây ô nhiễm môi trường.

CDC Gia Lai cũng đã phân bổ 2.500 liều vắc xin và huyết thanh phòng dại cho 17 trung tâm y tế khu vực phía Tây tỉnh để phục vụ điều trị dự phòng miễn phí. Nguồn vắc xin này được ưu tiên cho những nhóm nguy cơ cao như nhân viên thú y, nhân viên y tế, người tham gia phòng chống bệnh dại, trẻ dưới 6 tuổi trong vùng dịch, hộ nghèo khu vực II, III và người có công.

Theo CDC Gia Lai, mục tiêu của tỉnh là bảo đảm người dân, đặc biệt là người phơi nhiễm, được tiếp cận vắc xin và huyết thanh kịp thời, đúng đối tượng; đồng thời duy trì hoạt động truyền thông phòng chống bệnh dại tại 100% xã, phường.

Ngành chức năng khuyến cáo bệnh dại vẫn là bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần như 100% khi phát bệnh. Vì vậy, người dân tuyệt đối không được chủ quan khi bị chó mèo cắn, cào hoặc tiếp xúc với vật nuôi nghi dại.