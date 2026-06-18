Gia Lai rút ngắn thủ tục hành chính, tăng sức hút đầu tư

Sức hút của môi trường đầu tư Gia Lai được thể hiện rõ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra vào tháng 3, trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Tại sự kiện, tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết ghi nhớ hợp tác cho 273 dự án với tổng vốn gần 850.000 tỉ đồng. Trong đó, 144 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 230.000 tỉ đồng, 129 dự án ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với tổng vốn dự kiến trên 620.000 tỉ đồng.

Ngày 30.5, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ trái sang) khảo sát nhiều dự án, làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư ẢNH: THÙY TRANG

Gia Lai đang thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn với các kế hoạch nghiên cứu, đề xuất và triển khai dự án quy mô lớn. Trong đó, VinEnergo đề xuất dự án năng lượng tái tạo tổng vốn khoảng 210.000 tỉ đồng; Tập đoàn FLC nghiên cứu các dự án du lịch, đô thị và logistics với tổng vốn khoảng 150.000 tỉ đồng; Sun Group quan tâm đầu tư các dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô khoảng 20.000 tỉ đồng. Tập đoàn Trường Hải (THACO) cũng đang triển khai nhiều dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần mở rộng dư địa thu hút đầu tư của địa phương.

Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, sự chuyển biến trong tư duy điều hành và tinh thần đồng hành của chính quyền đang tạo thêm sức hút cho môi trường đầu tư Gia Lai. Ông Thái Như Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, cho rằng điều này giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn, hướng tới xây dựng Gia Lai thành trung tâm chế biến, giao dịch cà phê của khu vực. Ông Johan van den Ban, Tổng giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, đánh giá Gia Lai có nhiều điều kiện phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi công nghệ cao gắn với chế biến; De Heus đang tiếp tục mở rộng đầu tư tại địa phương.

Cắt giảm thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý

Gia Lai xác định cải cách hành chính là khâu đột phá để giảm chi phí thời gian, chi phí cơ hội cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, cho biết địa phương đã ban hành quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, cho phép người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả tại bất kỳ trung tâm phục vụ hành chính công nào trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 ẢNH: BTC

Sau 2 đợt cắt giảm thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 242 ngày xuống còn 60 ngày; các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 145 ngày xuống còn 38 ngày. Tỉnh cũng rà soát toàn bộ thủ tục hành chính, cắt giảm bình quân hơn 55% thời gian giải quyết so với quy định; đồng thời đơn giản hóa 1.713 thủ tục hành chính, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Không chỉ cải cách quy trình, tỉnh còn thay đổi cách thức tương tác với doanh nghiệp thông qua phương châm "5 cùng" gồm cùng lắng nghe, cùng bàn bạc, cùng thực hiện, cùng chia sẻ kết quả và cùng tháo gỡ khó khăn. Nguyên tắc "5 rõ" gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ kết quả cũng được áp dụng trong điều hành.

Gia Lai đã thành lập các tổ công tác chuyên trách hỗ trợ nhà đầu tư; thường xuyên tổ chức các cuộc họp rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án. Nhiều hồ sơ đầu tư được các sở, ngành phối hợp xử lý song song thay vì tuần tự như trước đây, qua đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Theo công bố PCI 2025 của VCCI, Gia Lai nằm trong nhóm 13 địa phương có chất lượng điều hành khá. Tuy nhiên, tỉnh không xem đây là đích đến. Ông Nguyễn Bay cho biết địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển dịch vụ công trực tuyến, công khai thông tin quy hoạch và quỹ đất để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Cùng với đó, Cổng giao tiếp đầu tư và các nhóm hỗ trợ trực tuyến được vận hành nhằm kịp thời tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp. Qua đó, Gia Lai hướng tới xây dựng nền hành chính kiến tạo, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành.

Lãnh đạo xuống cơ sở tháo gỡ vướng mắc

Nhiều đại biểu tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Gia Lai năm 2026 ẢNH: BTC

Điểm khác biệt trong cách làm của Gia Lai là cải cách không chỉ dừng ở chủ trương mà được cụ thể hóa bằng hành động. Lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành thường xuyên xuống cơ sở, trực tiếp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho địa phương và doanh nghiệp. Ngày 30.5 (thứ bảy), Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ nhiều dự án, chỉ đạo đẩy nhanh thi công và hoàn thiện hạ tầng thiết yếu. Cùng thời điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khảo sát nhiều dự án, làm việc với các địa phương để rà soát phương án tăng trưởng năm 2026.

Ngày 6.6 (thứ bảy), Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp tục đi kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm như tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam với Khu công nghiệp Hoài Mỹ, dự án mở rộng Cảng cá Tam Quan, Cụm công nghiệp Hoài Châu và đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát.

Qua các buổi làm việc, ông yêu cầu địa phương chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Người đứng đầu các cấp phải bám sát thực tiễn, chủ động xử lý công việc, không đùn đẩy trách nhiệm, không để nhiệm vụ chậm tiến độ. Đồng thời, các địa phương cần rà soát dư địa tăng trưởng, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm được triển khai, phát huy hiệu quả.

Với quyết tâm xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động và đồng hành cùng doanh nghiệp, Gia Lai đang từng bước biến tiềm năng thành động lực phát triển. Nhờ lợi thế về vị trí địa lý, quỹ đất, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và môi trường đầu tư không ngừng cải thiện, tỉnh ngày càng khẳng định sức hút trên bản đồ đầu tư khu vực miền Trung - Tây nguyên. Những kết quả đạt được thời gian qua tạo nền tảng để Gia Lai hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững trong những năm tới.