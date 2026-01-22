Gia Lai: ‘Trục xương sống’ mới của kinh tế miền Trung và Tây nguyên

Không chỉ dừng lại ở những con số hạ tầng "tỉ đô", sự cộng hưởng giữa tư duy quản trị kiến tạo và mạng lưới hạ tầng đồng bộ đang biến nơi đây thành "thỏi nam châm" thu hút dòng vốn, mở ra kỷ nguyên bứt phá tại khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Cuộc chuyển mình mạnh mẽ từ những cung đường

Gia Lai đang chứng kiến một cuộc chuyển mình chưa từng có về hạ tầng, khi hàng loạt dự án giao thông chiến lược được triển khai đồng bộ, tạo nên mạng lưới kết nối đa chiều đông - tây, Bắc - Nam. Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, với tổng vốn đầu tư khoảng 43.734 tỉ đồng, dự kiến sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tây nguyên ra biển chỉ còn 1,5 giờ. Tuyến cao tốc này không chỉ là trục kết nối huyết mạch giữa Tây nguyên với duyên hải miền Trung, mà còn là một phần của hành lang kinh tế đông - tây, giúp giảm chi phí vận tải, nâng cao khả năng xuất khẩu hàng hóa. Khi hoàn thành, cao tốc sẽ mở ra dư địa phát triển mới cho công nghiệp, thương mại, du lịch và logistics.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125 km đi qua địa bàn 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai và chạy dọc theo tỉnh có diện tích lớn thứ hai Việt Nam (sau khi sáp nhập đơn vị hành chính)

Song song với cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn (dài 70,1 km), với 5 nút giao liên thông (ĐT.629, Phù Mỹ, ĐT.634, QL19B và QL19), đang từng bước hoàn thiện trục giao thông dọc đất nước. Khi được đưa vào khai thác đồng bộ, tuyến cao tốc này giúp Gia Lai kết nối nhanh hơn với TP.HCM, Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn, rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời mở rộng không gian giao thương và tăng cường liên kết Bắc - Trung - Nam.

Nếu các tuyến cao tốc tạo nên trục kết nối xuyên suốt Bắc - Nam, đông - tây thì hệ thống giao thông hướng biển và các hành lang kinh tế nội vùng chính là yếu tố hoàn thiện mạng lưới liên kết đa chiều cho Gia Lai. Cụ thể hệ thống đường ven biển Quy Nhơn kết hợp với quốc lộ 19 hình thành trục liên thông hiệu quả giữa biển - cao nguyên - biên giới, không chỉ phục vụ vận chuyển hàng hóa mà còn tạo điều kiện thúc đẩy du lịch và phát triển các đô thị ven biển hoặc mặt tiền quốc lộ. Đặc biệt, dự án đường hành lang kinh tế phía đông tỉnh Gia Lai - trục giao thông chiến lược kết nối quốc lộ 19 với đường Hồ Chí Minh - đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Với tổng mức đầu tư 1.200 tỉ đồng, tuyến đường này được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển đô thị Pleiku, đồng thời tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Bên cạnh các tuyến đường bộ, Gia Lai còn chú trọng đến việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng đa phương thức. Quy hoạch mở rộng sân bay Phù Cát với đường băng số 2, kết hợp cùng năng lực khai thác từ cảng biển Quy Nhơn, một trong những cảng biển lớn nhất Việt Nam, đang biến khu vực này thành "phễu" đón dòng chảy hàng hóa của miền Trung, trở thành cửa ngõ vận tải chiến lược. Cùng với đó, sân bay Pleiku tiếp tục giữ vai trò kết nối quan trọng, phục vụ nhu cầu di chuyển, đầu tư và du lịch của toàn vùng cao nguyên. Năm 2026, trong bối cảnh Gia Lai đang đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch, hạ tầng hàng không được kỳ vọng sẽ gia tăng mạnh lượng khách đến Quy Nhơn.

Một trong những dự án quan trọng trong tầm nhìn dài hạn chính là đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua Gia Lai. Cuối tháng 12.2025, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 vùng phụ cận ga Bồng Sơn và ga Diêu Trì, mở ra cơ hội hình thành các khu đô thị, dịch vụ, logistics hiện đại gắn với phát triển giao thông đường sắt tốc độ cao.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Gia Lai có chiều dài khoảng 115,7 km

Mở lực đẩy từ chính sách, bất động sản Gia Lai cất cánh

Gia Lai đang khẳng định vai trò kiến tạo, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định. Với phương châm "5 cùng" của tỉnh là "Cùng nhau lắng nghe - Cùng nhau bàn bạc - Cùng nhau thực hiện - Cùng nhau chia sẻ kết quả - Cùng nhau tháo gỡ khó khăn", Gia Lai đã rút ngắn 50% thời gian xử lý thủ tục hành chính, tạo niềm tin mạnh mẽ cho các nhà đầu tư.

Bất động sản Gia Lai - Quy Nhơn là một lĩnh vực hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển hạ tầng và chính sách đầu tư mạnh mẽ. Việc hình thành không gian phát triển mới sau sáp nhập giúp Gia Lai chuyển dịch từ mô hình đô thị đơn lẻ sang chuỗi đô thị liên kết giữa rừng, sông và biển. Các sản phẩm bất động sản ở đây đa dạng từ đô thị ở thực đến các dự án thương mại, dịch vụ và nghỉ dưỡng.

Dự án Quy Nhơn Iconic tọa lạc tại mặt tiền quốc lộ 19, con đường huyết mạch kết nối Tây nguyên và duyên hải Nam Trung bộ. Với vị trí chiến lược, dự án mang đến cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực thương mại, du lịch và logistics tại khu vực

Sự kết nối giữa rừng Tây nguyên và biển Quy Nhơn không chỉ thay đổi diện mạo kinh tế mà còn tạo ra một hệ sinh thái sống độc đáo, thúc đẩy nhu cầu lưu trú, thương mại và đầu tư dài hạn. Trong khi quỹ đất ven sông, cận biển, mặt tiền quốc lộ ngày càng khan hiếm, những dự án có pháp lý rõ ràng, vị trí chiến lược sẽ trở thành tài sản trú ẩn an toàn cho dòng tiền.