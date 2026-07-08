Giá linh kiện khó giảm, chọn máy tính để bàn thế nào để dùng lâu?

Đừng chỉ mua theo cấu hình cao

Máy tính để bàn vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho gia đình, văn phòng nhỏ và người dùng cần hiệu năng ổn định. Tuy nhiên, cấu hình mạnh chưa chắc là phương án tiết kiệm nếu không đúng nhu cầu.

Với học tập, làm việc văn phòng, người dùng nên ưu tiên máy vận hành ổn định, SSD đủ nhanh và RAM đáp ứng đa nhiệm. Với đồ họa, kỹ thuật hoặc chơi game, CPU, card đồ họa rời, RAM 16 GB trở lên và khả năng tản nhiệt cần được xem kỹ hơn.

Bộ máy để bàn phù hợp giúp tối ưu không gian làm việc và chi phí sử dụng dài hạn

Ưu tiên khả năng dùng lâu

Trong bối cảnh giá bộ nhớ, SSD và card đồ họa có thể biến động, chọn cấu hình có "dư địa" sẽ giúp giảm áp lực nâng cấp sớm. Một bộ máy có khe RAM, ổ lưu trữ dễ mở rộng hoặc nguồn điện phù hợp sẽ linh hoạt hơn khi nhu cầu tăng.

Nếu cần một bộ PC cho vài năm tới, người mua nên cân nhắc khả năng mở rộng bên cạnh mức giá ban đầu.

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