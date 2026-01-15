Giá lợn hơi sắp lên 80.000 đồng/kg, người chăn nuôi lãi đậm

Tiểu thương dè dặt tăng giá thịt lợn

8 giờ sáng 15.1, bà Cúc (trú P.Định Công, Hà Nội) sà vào hàng thịt lợn định mua 1 kg thịt ba chỉ. Sau khi khảo giá, bà quyết định chỉ mua 0,5 kg, hết 80.000 đồng, còn lại sẽ mua thêm đậu hoặc trứng. "Giá thịt giờ đã khá cao, gia đình tôi đành cân đối lại thực đơn, tính toán kỹ", bà Cúc nói.

Nhiều tiểu thương than ế ẩm khi giá thịt lợn tăng cao ẢNH: ĐAN THANH

Tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội như Cổ Nhuế (P.Đông Ngạc), Đại Từ (P.Định Công)..., giá thịt lợn đang được bán ở mức như sau: thịt ba chỉ 155.000 - 160.000 đồng/kg; sườn thăn 160.000 - 180.000 đồng/kg; nạc thăn, thịt chân giò rút xương 140.000 - 160.000 đồng/kg; mông sấn, vai sấn 130.000 - 150.000 đồng/kg… Mức giá này không có nhiều biến động so với thời điểm cuối tháng 12.2025.

Nhiều năm bán thịt lợn tại chợ Cổ Nhuế, thường mỗi ngày bà Lý (trú P.Đông Ngạc) sẽ mổ thịt 1 con lợn khoảng hơn 100 kg.

"Mọi năm, càng cận tết buôn bán càng tấp nập, nhưng năm nay khác hẳn. Thay vì chỉ khoảng 9 - 10 giờ là hết hàng, hiện nay, nhiều hôm tôi bày sạp hàng tới 12 giờ vẫn còn. Giá lợn hơi tăng từng ngày, nhưng khi bán thịt tới tay người tiêu dùng, chúng tôi chỉ có thể tăng giá một số loại ngon như nạc thăn, ba chỉ, sườn thăn… Các loại xương cục, nội tạng gần như giữ nguyên giá. Ế ẩm, lãi mỏng đi khiến nhiều tiểu thương chán nản", bà Lý nói.

Bà Lý đang nhập lợn hơi từ khu vực xã Quốc Oai (Hà Nội) với mức giá khoảng 74.000 - 75.000 đồng/kg, chưa kể chi phí vận chuyển về nơi giết mổ, tiêu thụ. Trong khi hơn 1 tháng trước, giá lợn hơi chỉ khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.

"Như vậy, mỗi tạ lợn hơi, tôi nhập vào đắt hơn khoảng 1,5 - 2 triệu đồng. Dịch bệnh, nguồn cung hạn chế. Có hôm cùng một gia đình bán lợn nhưng đến 3 tiểu thương tranh mua, ai trả giá cao thì nhập được lợn", bà Lý chia sẻ thêm.

Giá lợn hơi có thể lên 80.000 đồng/kg

Ông Nguyễn Công Bắc, Giám đốc Công ty CP chăn nuôi Lộc Phát BLLT (Sơn La), khá bất ngờ khi giá lợn hơi tăng cao như hiện tại, dù đang vào cao điểm tiêu thụ của tết Nguyên đán.

Tại khu vực Sơn La, giá lợn hơi xuất chuồng hiện khoảng 74.000 - 75.000 đồng/kg. Với giá này, như trang trại chăn nuôi của công ty ông Bắc sẽ lãi khoảng 17.000 - 18.000 đồng/kg, tương đương khoảng 2 triệu đồng/con lợn (trọng lượng khoảng 120 kg). Cao điểm tiêu thụ dịp cận tết Nguyên đán, tổng số lợn xuất bán khoảng 2.000 con, ước lãi hơn 4 tỉ đồng.

"Các đầu mối tranh nhau hỏi mua, có bao nhiêu mua hết bấy nhiêu. Từ nay tới sát tết, giá lợn hơi sẽ vẫn duy trì đà tăng, có thể chạm mốc 80.000 đồng/kg", ông Bắc dự báo.

Dự báo, giá lợn hơi sẽ sớm chạm mốc 80.000 đồng/kg ẢNH: ĐAN THANH

Theo ông Trần Quốc Toản, chủ trang trại nuôi lợn tại xã Trần Việt Vương (Hưng Yên), hiện giá lợn hơi tại địa phương khá cao, khoảng 75.000 - 76.000 đồng/kg, người chăn nuôi có lợn xuất bán dịp này lãi đậm.

Tuy nhiên, xung quanh khu vực xã Trần Việt Vương và nhiều xã khác, không ít trang trại như của gia đình ông Toản đã "treo chuồng" từ vài tháng trước. "Khoảng giữa năm 2025, tôi xuất bán 300 con lợn thịt, mỗi con trọng lượng khoảng 130 kg, hòa vốn. Tình hình dịch bệnh quá khó khăn nên gia đình tôi chỉ duy trì khoảng 200 lợn nái mà không tái đàn lợn thịt", ông Toản cho biết.

Ông Toản cũng nhận định, từ nay tới tết Nguyên đán 2026 và cả sau tết, giá lợn hơi vẫn duy trì mức cao, có thể vượt 80.000 đồng/kg. Dù vậy, chuyện tái đàn lợn thịt vẫn khiến các hộ chăn nuôi rất trăn trở.

Lo ngại nhất là dịch tả lợn châu Phi. Trước đây, khi 1 - 2 con lợn trong đàn bị bệnh, biểu hiện khá rõ ràng, chỉ cần cách ly và xử lý dứt điểm là không lây lan. Tuy nhiên, hiện nay, do chủng bệnh có những biến đổi, lợn mắc bệnh rất khó phát hiện, khi có biểu hiện ăn kém thì hầu như đã lây ra cả đàn. Lợn không chết nhanh mà yếu dần, đồng thời có những biểu hiện như thối thịt, sưng chân… gây thiệt hại rất lớn.

"Với chi phí cho việc phòng, chống dịch cũng như các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng lên, thời gian tới, giá lợn hơi phải vượt 60.000 đồng/kg, người chăn nuôi mới bắt đầu có lãi. Sau tết Nguyên đán này, khoảng tháng 3, tháng 4, tôi nghe ngóng tình hình thuận lợi mới tái đàn trở lại", ông Toản nói.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới đây, ông Phạm Kim Đăng, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi trên cả nước trong dịp tết Nguyên đán 2026 dự kiến tăng 5 - 10% so với bình quân các tháng trong năm qua. Với mặt hàng thịt lợn, giá có thể tăng nhưng cơ bản ổn định. Cung - cầu hiện được cân đối, không xảy ra thiếu hụt thực phẩm trong dịp tết.



