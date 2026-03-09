Giá nhiên liệu tăng, Bangladesh cho sinh viên nghỉ học để tiết kiệm điện

Đài Al Jazeera đưa tin chính quyền Bangladesh ngày 9.3 đã đóng cửa toàn bộ trường đại học công lập và tư thục trên khắp cả nước. Theo Bộ Giáo dục Bangladesh, động thái này không chỉ giảm tiêu thụ điện mà còn giảm ùn tắc giao thông, một trong những tác nhân gây lãng phí nhiên liệu.

Các trường đại học ở Bangladesh vốn sẽ được nghỉ trong dịp lễ Eid al-Fitr, đợt nghỉ lễ đánh dấu kết thúc tháng Ramadan truyền thống của đạo Hồi vào ngày 19.3. Tuy nhiên, Bangladesh quyết định cho nghỉ sớm nhằm giảm áp lực nhiên liệu. Điều này đồng nghĩa hiện hầu hết cơ sở giáo dục trên cả nước Bangladesh đã đóng cửa.

Người dân xếp hàng chờ đổ xăng tại thủ đô Dhaka, Bangladesh ngày 8.3 ẢNH: AP

Chính quyền chưa cho biết việc nghỉ học sẽ kéo dài bao lâu, mặc dù các trường dự kiến sẽ trở lại lịch học bình thường sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr nếu tình hình năng lượng được cải thiện.

Chính phủ Bangladesh cũng yêu cầu trung tâm ngoại ngữ và dạy thêm tạm ngừng hoạt động để hạn chế sử dụng điện. Các cơ quan cũng được khuyến cáo tiết kiệm điện, ưu tiên ánh sáng tự nhiên và giảm sử dụng điện khi không thực sự cần thiết.

Trước đó, Bangladesh ngày 6.3 đã áp giới hạn mua xăng dầu, nhằm giải quyết tình trạng người dân đổ xô đi tích trữ xăng do lo ngại tăng giá. Quốc gia Nam Á này phải nhập khẩu 95% nhu cầu năng lượng và đang gặp thách thức lớn do chuỗi cung ứng gián đoạn khi chiến sự Trung Đông leo thang.

Các nhà phân tích cho rằng những biện pháp trên có thể giảm sức ép trong ngắn hạn cho ngành điện, tạo khoảng trống để chính quyền Bangladesh ổn định nguồn cung nhiên liệu. Dù vậy, việc nghỉ học kéo dài cũng sẽ gây khó khăn cho sinh viên.