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Giá phân bón tiếp tục tăng cao, nhà nông lao đao

Chí Nhân
Chí Nhân
04/06/2026 09:10 GMT+7

Giá phân bón phổ biến tăng thêm 100.000 đồng/bao (50kg) trong tháng 5. Chi phí đầu vào tăng khiến nhà nông lao đao khi vào giai đoạn cao điểm của vụ lúa hè thu cùng các loại cây ăn trái, cà phê, hồ tiêu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, do ảnh hưởng xung đột Trung Đông nên trong tháng 5 giá phân bón tiếp tục tăng so với tháng 4. Cụ thể, tại miền Nam, giá phân DAP Trung Quốc tháng 5 trung bình khoảng 1,02 triệu đồng/bao, tăng gần 94.000 đồng so với tháng trước; DAP Hàn Quốc tăng mạnh hơn đến 116.190 đồng lên 1,32 triệu/bao 50kg.

Giá phân bón tiếp tục tăng cao, nhà nông lao đao - Ảnh 1.

Giá phân bón liên tục tăng trong khi giá lúa gạo nội địa vẫn thấp khiến nhà nông đối mặt nguy cơ thua lỗ trong vụ hè thu

ẢNH: CÔNG HÂN

Mặt hàng quan trọng khác là urê Trung Quốc tăng 78.000 đồng lên mức 632.857 đồng/bao; urê Phú Mỹ tăng 80.000 đồng lên 697.143 đồng/bao.

Phân lân NPK 20-20-15+TE Cò Bay tăng hơn 78.000 đồng lên 1.002.857 đồng/bao, phân lân NPK 20-20-15+TE Quốc tế tăng 92.381 đồng lên 1.328.571 đồng/bao.

Với thị trường miền Bắc, giá các loại phân bón tháng này đồng loạt tăng và đạt mức rất cao như phân đạm urê hạt vàng - Đầu trâu 46A+ (hat to) lên đến 23.500 đồng/kg; phân Kali Đầu trâu Kali Sunphat Plus tăng 30.000 đồng/kg.

Hiện vào đầu mùa mưa, nhu cầu sử dụng phân bón để chăm sóc các loại cây trồng gia tăng. Đặc biệt, khu vực ĐBSCL đang trong vụ lúa hè thu, còn Tây nguyên vào giai đoạn cao điểm bón thúc cho các vườn sầu riêng, cà phê, hồ tiêu để chuẩn bị thu hoạch vào giữa và cuối năm. Giá phân bón tăng cao trong khi giá đầu ra nhiều mặt hàng nông sản, nhất là lúa, ở mức thấp khiến nhà nông lao đao, đối mặt với nguy cơ thua lỗ. 

Khối lượng nhập khẩu phân bón các loại tháng 5 ước đạt 420.000 tấn với giá trị 146 triệu USD. Tổng khối lượng nhập khẩu phân bón các loại 5 tháng đầu năm 2026 đạt 1,8 triệu tấn, giảm 24,1% về khối lượng và giá trị đạt 600 triệu USD, giảm 19,8% với cùng kỳ năm 2025. Giá phân bón các loại nhập khẩu bình quân 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt 334,7 USD/tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ.

Trung Quốc, Nga và Lào là 3 nguồn cung phân bón lớn nhất cho Việt Nam với thị phần lần lượt 45,5%, 17%, và 8,6%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị nhập khẩu phân bón các loại 4 tháng đầu năm 2026 từ thị trường Trung Quốc tăng 7,1%, Nga giảm 39,8%, Lào giảm 4,6%.

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