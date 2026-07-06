Gia tăng bệnh da liễu mùa mưa ẩm và hệ lụy từ thói quen tự điều trị

Cùng với đó, việc cơ thể tiết mồ hôi nhiều kết hợp với môi trường ẩm ướt dễ làm suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, khiến da nhạy cảm và dễ tổn thương.

Để giảm bớt cảm giác khó chịu, một bộ phận không nhỏ người bệnh có thói quen tự ý mua thuốc bôi không rõ nguồn gốc hoặc lạm dụng các loại thuốc chứa Corticoid nồng độ cao. Các chuyên gia y tế cho biết, Corticoid có tác dụng kháng viêm và giảm ngứa nhanh chóng. Tuy nhiên, việc sử dụng sai cách, sai liều lượng khi chưa có chỉ định của bác sĩ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe.

Sử dụng Corticoid liên tục trên các vùng da đang bị nhiễm nấm, nhiễm vi khuẩn hoặc virus có thể làm ức chế miễn dịch tại chỗ, khiến tình trạng nhiễm trùng diễn biến phức tạp hơn. Về lâu dài, lạm dụng hoạt chất này dễ dẫn đến các tác dụng phụ không mong muốn như teo da, rạn da, giãn mao mạch và hội chứng "nghiện" Corticoid. Khi ngừng thuốc, bệnh thường có xu hướng tái phát nặng và khó kiểm soát hơn.

Việc lạm dụng Corticoid có thể làm ức chế miễn dịch tại chỗ

Cơ chế hỗ trợ điều trị của tia Plasma lạnh trong y khoa

Trước thực trạng kháng trị và tác dụng phụ do lạm dụng thuốc, y học hiện đại đã nghiên cứu và đưa công nghệ Plasma lạnh vào ứng dụng thực tế. Đây được đánh giá là một tiến bộ y khoa đáng chú ý trong việc hỗ trợ quá trình điều trị các tổn thương da liễu.

Về mặt vật lý, Plasma là trạng thái thứ tư của vật chất (bên cạnh rắn, lỏng, khí), trong đó các chất khí bị ion hóa. Khác với Plasma nóng được dùng trong phẫu thuật để đốt, cắt mô, Plasma lạnh hoạt động ở áp suất khí quyển với nhiệt độ luồng khí tương đương nhiệt độ cơ thể (khoảng 35 - 40 độ C). Khi tương tác trên bề mặt da, công nghệ này không gây bỏng rát hay tổn thương các mô lành xung quanh.

Hiệu quả của Plasma lạnh được thể hiện qua các cơ chế tác động chính:

Hỗ trợ giảm viêm và xoa dịu triệu chứng: Các phần tử hoạt tính trong Plasma lạnh giúp trung hòa các chất trung gian gây viêm (cytokine) và làm giảm tính nhạy cảm của các đầu mút thần kinh dưới da. Có thể cảm nhận được sự thuyên giảm của cảm giác ngứa ngáy và đau rát ngay trong những lần điều trị đầu tiên, từ đó hạn chế được thói quen cào gãi gây trầy xước và nhiễm trùng thứ phát.

Các phần tử hoạt tính trong Plasma lạnh giúp trung hòa các chất trung gian gây viêm (cytokine) và làm giảm tính nhạy cảm của các đầu mút thần kinh dưới da. Có thể cảm nhận được sự thuyên giảm của cảm giác ngứa ngáy và đau rát ngay trong những lần điều trị đầu tiên, từ đó hạn chế được thói quen cào gãi gây trầy xước và nhiễm trùng thứ phát. Hỗ trợ thúc đẩy quá trình lành thương: Plasma lạnh có khả năng kích thích giải phóng nitric oxide cục bộ, giúp giãn mạch và tăng cường tưới máu đến vùng tổn thương. Quá trình này cung cấp oxy, dưỡng chất, kích thích sự tăng sinh của nguyên bào sợi. Nhờ đó, các vùng da bị trợt loét, rỉ dịch có xu hướng khô bề mặt nhanh hơn, đẩy nhanh quá trình tái tạo biểu mô và hạn chế nguy cơ hình thành sẹo.

Cold Plasma có tác dụng làm dịu các cảm giác khó chịu

Liệu pháp phối hợp an toàn, mở rộng đối tượng điều trị

Với tiêu chí hạn chế xâm lấn và không sử dụng hóa chất, Plasma lạnh đáp ứng được yêu cầu về một phương pháp điều trị an toàn, ít tác dụng phụ. Công nghệ này không để lại dư lượng chất hóa học trong cơ thể, do đó mở ra cơ hội điều trị cho nhiều nhóm đối tượng nhạy cảm.

Ngoài ra, đối với những người đang trong quá trình phục hồi da do hệ lụy từ việc lạm dụng Corticoid, việc kết hợp chiếu tia Plasma lạnh giúp bảo vệ làn da đang mỏng yếu khỏi nguy cơ bội nhiễm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cấu trúc da từng bước được phục hồi chức năng bảo vệ tự nhiên.

Hiện nay, công nghệ Plasma lạnh đã được đưa vào danh mục kỹ thuật điều trị phối hợp tại nhiều cơ sở da liễu trên cả nước. Việc kết hợp tia Plasma lạnh cùng phác đồ chuẩn y khoa góp phần giúp rút ngắn thời gian điều trị.

Cold Plasma được ứng dụng rộng rãi tại nhiều đơn vị da liễu

Sự thay đổi của thời tiết là yếu tố không thể tránh khỏi, nhưng người bệnh hoàn toàn có thể chủ động bảo vệ sức khỏe làn da bằng cách tiếp cận các phương pháp y khoa chuẩn mực. Các chuyên gia khuyến cáo, khi có dấu hiệu bất thường trên da, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và lên phác đồ điều trị phù hợp, tránh tâm lý chủ quan tự mua thuốc điều trị dẫn đến những biến chứng đáng tiếc.

Plasma Gold: Phân phối chính thức bởi Mai Hân Group

Hãng sản xuất: Shenzhen Leaflife Technology Co., Ltd

Nước sản xuất: Trung Quốc

Số lưu hành: 250000082/PCBB-HCM



