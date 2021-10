Gia tăng bệnh về mắt do tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử

Theo một số nghiên cứu của Mỹ, khoảng 3/4 số người thường xuyên sử dụng máy vi tính hoặc điện thoại thông minh gặp các rối loạn chức năng về mắt như căng thẳng hay mệt mỏi thị giác, khô mắt , cảm giác rát mắt, chói mắt, nhìn mờ, đau đầu, mỏi vai, mỏi cổ và lưng. Các triệu chứng này được gọi là hội chứng do sử dụng máy vi tính (Computer Vision Syndrome).

“Chỉ cần 2 giờ ngồi liên tục trước màn hình máy tính, mọi người có thể bắt đầu có triệu chứng căng thẳng mắt, gây các bệnh lý về mắt. Thời gian được tính nhìn vào màn hình gồm máy tính, điện thoại, máy tính bảng và cả ti vi”, Th.S - bác sĩ (BS) Tưởng Văn Cường, Trưởng khoa Mắt - Bệnh viện Đà Nẵng , cho biết.

Rối loạn thị giác và biến chứng

Bệnh nhân (BN) N.T.A (14 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, Đà Nẵng) đến khám tại Khoa Mắt - Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng hai mắt đau nhức, mỏi mắt, nhìn mờ, liên tục chảy nước mắt sống.

BS Tưởng Văn Cường thông tin, qua thăm khám cho thấy BN có rối loạn điều tiết dạng điều tiết quá mức, giảm thị lực nhẹ. Qua khai thác bệnh sử ghi nhận nhiều tuần liên tục, BN thường xuyên sử dụng máy tính và điện thoại trong việc học trực tuyến và cả giải trí. “Chúng tôi tiếp nhận rất nhiều trẻ có triệu chứng về mắt. Và đây là một trường hợp điển hình của hội chứng mắt do sử dụng máy tính quá nhiều. Về lâu dài có thể gây giả cận thị và từ đó có thể gây cận thị thật kèm theo một số rối loạn thị giác khác”, BS Cường cho biết. Bên cạnh việc xuất hiện nhiều BN là trẻ em học trực tuyến và giải trí.bằng thiết bị điện tử liên tục gặp các vấn đề về mắt, một nữ BN khác là chị L.D (40 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, Đà Nẵng), nhân viên văn phòng, cũng đến khám với triệu chứng mờ mắt, đau đầu khi đọc chữ hay làm việc bằng máy tính, hai mắt đều khô rát, ngứa mắt nhẹ, chảy nước mắt sống.

Để đôi mắt khỏe cũng cần

thư giãn, tập thể dục cho mắt,

xoa làm nóng bàn tay và áp lên mắt. Khi ngủ, nên hạn chế ánh sáng tối đa, bởi ánh sáng kích thích thị giác, tạo hưng phấn vỏ não gây khó ngủ, khiến mắt không có điều kiện nghỉ ngơi, hồi phục. Th.S-BS Tưởng Văn Cường (Trưởng khoa Mắt - Bệnh viện Đà Nẵng)

BS Cường cho biết, qua thăm khám cho thấy thị lực nhìn xa không giảm nhưng giảm thị lực nhìn gần (đọc chữ); đo khúc xạ trong giới hạn bình thường, khô mắt kích thích, có tình trạng viêm khô kết giác mạc nhẹ; đặc biệt đọc chữ nhỏ khó khăn và nhức mắt. Vì lý do công việc, chị D. không thể ngưng sử dụng điện thoại và máy tính nên mắt càng không có điều kiện phục hồi.

Quảng cáo

Theo BS Cường, đây là trường hợp lão thị kèm theo suy nhược điều tiết. Mắt BN xuất hiện tình trạng suy giảm khả năng điều tiết do tuổi, thêm vào đó, thiết bị điện tử cũng làm cho tình trạng điều tiết của bệnh nhân suy giảm thêm và rối loạn dẫn đến các rối loạn thị giác và nguy cơ về các triệu chứng mắt, bệnh về mắt.

“Nếu không cải thiện được giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi mắt sẽ dẫn đến tình trạng căng thẳng, đau đầu, khó ngủ, rối loạn thị giác. Thậm chí dẫn đến các biến chứng khác liên quan hệ thần kinh, giảm chất lượng cuộc sống và khả năng làm việc của bệnh nhân”, BS Cường lưu ý.

Dinh dưỡng cho đôi mắt chóng khỏe

Theo các BS chuyên khoa mắt, nguyên nhân chính của các tình trạng kể trên là do mắt phải điều tiết liên tục cả ngày khi làm việc với thiết bị điện tử. Cụ thể do ánh sáng kém, ánh sáng xanh, khoảng cách mắt và thiết bị, do mắt đã có sẵn tật khúc xạ, giảm số lần chớp mắt khiến mắt khô…

Bên cạnh việc khám, tư vấn điều trị và sử dụng thuốc bổ mắt theo toa, các BS cũng lưu ý mọi người cần sử dụng thiết bị điện tử đúng cách như làm sạch màn hình máy tính, điện thoại, ti vi…; tạo điều kiện để mắt nghỉ ngơi sau 30 phút hay 1 giờ đồng hồ điều tiết; điều chỉnh độ sáng của màn hình; dùng kính chống lóa và chống ánh sáng xanh; giữ khoảng cách mắt với màn hình thiết bị ở mức ngang tầm; khoảng cách không ngắn hơn chiều dài một cánh tay.

BS Cường cũng tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lý cho đôi mắt chóng khỏe với các thực phẩm giàu vitamin trong bữa ăn hằng ngày. Đó là thực phẩm giàu vitamin A có trong gan động vật, các loại trứng, sữa, cá… Là thực phẩm giàu beta-caroten có trong các loại rau củ quả có màu vàng cam như đu đủ, cà rốt, bí đỏ…; những loại rau có màu xanh đậm như súp lơ xanh, rau ngót, rau bina… Tăng cường thực phẩm giàu vitamin C có trong các loại trái cây có vị chua như chanh, bưởi, dâu tây, cà chua, nho, dứa…; thực phẩm giàu vitamin E: các loại dầu thực vật như dầu đậu nành, dầu đậu phộng, các loại hạt như hạt bí, hạt hướng dương… Cuối cùng là nhóm thực phẩm giàu lutein có trong bắp, cải bó xôi, trứng, cải xoăn; selenium có trong các loại hải sản, thịt, ngũ cốc...