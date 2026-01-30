Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Huỳnh Na
Huỳnh Na
30/01/2026 08:00 GMT+7

Tại Việt Nam, khoảng 7,7% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản gặp tình trạng vô sinh - hiếm muộn. Giữa "ma trận" phương pháp điều trị, phác đồ cá thể hóa là chìa khóa giúp tăng cơ hội mang thai và tối ưu chi phí.

Vào lúc 20 giờ thứ Sáu ngày 30.1.2026, các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh gồm BS.CKI Phan Ngọc Quý, BS Nguyễn Phúc Hiếu và ThS.BS Nguyễn Thị Thùy Linh sẽ chia sẻ các phương pháp, kỹ thuật IVF hiện đại cùng những "bí kíp vàng" giúp bố mẹ sớm đón con như ý.

- BS.CKI Phan Ngọc Quý, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

- BS Nguyễn Phúc Hiếu, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

- ThS.BS Nguyễn Thị Thùy Linh, Bác sĩ Lab Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ Hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

